На Молоді у Луцьку буде платна парковка
Сьогодні, 10:52
На проспекті Молоді, 12 у Луцьку облаштують майданчик для платного паркування автомобільного транспорту.
Відповідне рішення прийняли 1 грудня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Платну парковку обслуговуватиме комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».
Члени виконкому під час розгляду питання зауважили, що наразі на ділянці, де буде платна парковка, здебільшого ставлять автомобілі клієнти приватного медичного центру.
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Відповідне рішення прийняли 1 грудня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Платну парковку обслуговуватиме комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс».
Члени виконкому під час розгляду питання зауважили, що наразі на ділянці, де буде платна парковка, здебільшого ставлять автомобілі клієнти приватного медичного центру.
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