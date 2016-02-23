вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО

У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО
У Луцькій міській дитячій поліклініці щеплюють дітей проти COVID-19. Це єдиний медзаклад в обласному центрі Волині, де вакцинують дітей віком від 12 до 18 років.

Про це повідомила Суспільному директорка медзакладу Оксана Лєщинська.

Охочих вакцинуватися щеплюють в поліклініці двічі на тиждень: у вівторок і четвер за попереднім записом. Суспільне побувало в медзакладі та поспілкувалося з лікарями та батьками, котрі вирішили вакцинувати дітей.
У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО

2 грудня в пункті вакцинації батьки записали шістьох дітей. Їх щеплюють рекомендованою вакциною з інтервалом між уколами 21-28 днів, – говорить медсестра Інна Арсієнкова.

"У нас є вакцина Pfizer, яка в холодильнику зберігається при температурі +2, +8 градусів. Вакцина після розведення може зберігатися шість годин. Флакончик ділиться на шість діток. Сьогодні тільки шість поки що, а на вівторок вже записано на дві ампулки – 12 діток", – зазначила медичка.
У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО

Лучанка Анастасія Макаренко у дитячу поліклініку прийшла щепити проти коронавірусу 15-річного сина Максима. Каже: рішення про вакцинацію прийняли спільно з сином.

"У нас вся сім’я вакцинована, залишився тільки він, оскільки дітей нещодавно почали прививати. Щоб запобігти хворобі, а якщо захворіємо, то щоб мати легші наслідки, перебувати вдома, а не в лікарні. У нього протипоказів наразі немає, багато читала сама, консультувалася з лікарями", – розповіла жінка.

На вакцинацію проти COVID-19 очікувала в черзі біля кабінету щеплень лучанка Олена Жигуліна, яка привела 12-річного сина. Каже: син прийшов щепитися неохоче, однак все ж у сім'ї вирішили перестрахуватися.
У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО

"По способу його життя – він плаває, спортсмен, їздить на змагання на різні – краще, щоб був захист. Він всі вакцини, які треба по віку, має", – говорить лучанка.

Кількість хворих на коронавірус дітей у місті цьогоріч зросла, – зазначила директорка КП "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська. Зростання захворюваності, говорить лікарка, фіксують у школярів, починаючи з шестирічного віку.

"Ми маємо захворюваність в дитини 10 днів, ми маємо госпіталізацію двомісячної дитини з інтоксикаційним синдромом. І на жаль, це є сімейні вогнища, де є не вакциновані люди", – повідомила очільниця міської поліклініки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вакцинація, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС оновив «зелений список» країн: чи є в ньому Україна
Сьогодні, 18:02
У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
На Волині головного лікаря судитимуть за одержання хабара
Сьогодні, 17:20
Знайшли 15-річну волинянку, яка втекла з прийомної сім'ї
Сьогодні, 17:10
На Волині коронавірус виявили у 3-денного немовляти
Сьогодні, 16:58
Схожі новини
У Луцьку відкривають центр вакцинації дітей від коронавірусу У Луцьку відкривають центр вакцинації дітей від коронавірусу
30 листопад, 10:30
Луцька лікарка розповіла, чи варто щеплювати дітей проти COVID-19 Луцька лікарка розповіла, чи варто щеплювати дітей проти COVID-19
11 листопад, 17:06
Головний лікар Луцька протестував вакцину від поліомієліту на власній внучці Головний лікар Луцька протестував вакцину від поліомієліту на власній внучці
23 лютий, 2016, 12:26
Депутат пропонує користуватись інтернет-банкінгом для допомоги дітям. ВІДЕО Депутат пропонує користуватись інтернет-банкінгом для допомоги дітям. ВІДЕО
25 листопад, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
Сьогодні, 09:08
 8
ЄС оновив «зелений список» країн: чи є в ньому Україна
Сьогодні, 18:02
 0
У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
 0
На Волині головного лікаря судитимуть за одержання хабара
Сьогодні, 17:20
 0
Знайшли 15-річну волинянку, яка втекла з прийомної сім'ї
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8