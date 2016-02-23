У луцькій лікарні почали вакцинувати проти COVID-19 підлітків. ВІДЕО





Про це повідомила Оксана Лєщинська.



Охочих вакцинуватися щеплюють в поліклініці двічі на тиждень: у вівторок і четвер за попереднім записом. Суспільне побувало в медзакладі та поспілкувалося з лікарями та батьками, котрі вирішили вакцинувати дітей.



2 грудня в пункті вакцинації батьки записали шістьох дітей. Їх щеплюють рекомендованою вакциною з інтервалом між уколами 21-28 днів, – говорить медсестра Інна Арсієнкова.



"У нас є вакцина Pfizer, яка в холодильнику зберігається при температурі +2, +8 градусів. Вакцина після розведення може зберігатися шість годин. Флакончик ділиться на шість діток. Сьогодні тільки шість поки що, а на вівторок вже записано на дві ампулки – 12 діток", – зазначила медичка.



Лучанка Анастасія Макаренко у дитячу поліклініку прийшла щепити проти коронавірусу 15-річного сина Максима. Каже: рішення про вакцинацію прийняли спільно з сином.



"У нас вся сім’я вакцинована, залишився тільки він, оскільки дітей нещодавно почали прививати. Щоб запобігти хворобі, а якщо захворіємо, то щоб мати легші наслідки, перебувати вдома, а не в лікарні. У нього протипоказів наразі немає, багато читала сама, консультувалася з лікарями", – розповіла жінка.



На вакцинацію проти COVID-19 очікувала в черзі біля кабінету щеплень лучанка Олена Жигуліна, яка привела 12-річного сина. Каже: син прийшов щепитися неохоче, однак все ж у сім'ї вирішили перестрахуватися.



"По способу його життя – він плаває, спортсмен, їздить на змагання на різні – краще, щоб був захист. Він всі вакцини, які треба по віку, має", – говорить лучанка.



Кількість хворих на коронавірус дітей у місті цьогоріч зросла, – зазначила директорка КП "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська. Зростання захворюваності, говорить лікарка, фіксують у школярів, починаючи з шестирічного віку.



"Ми маємо захворюваність в дитини 10 днів, ми маємо госпіталізацію двомісячної дитини з інтоксикаційним синдромом. І на жаль, це є сімейні вогнища, де є не вакциновані люди", – повідомила очільниця міської поліклініки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській дитячій поліклініці щеплюють дітей проти COVID-19. Це єдиний медзаклад в обласному центрі Волині, де вакцинують дітей віком від 12 до 18 років.Про це повідомила Суспільному директорка медзакладуОхочих вакцинуватися щеплюють в поліклініці двічі на тиждень: у вівторок і четвер за попереднім записом. Суспільне побувало в медзакладі та поспілкувалося з лікарями та батьками, котрі вирішили вакцинувати дітей.2 грудня в пункті вакцинації батьки записали шістьох дітей. Їх щеплюють рекомендованою вакциною з інтервалом між уколами 21-28 днів, – говорить медсестра"У нас є вакцина Pfizer, яка в холодильнику зберігається при температурі +2, +8 градусів. Вакцина після розведення може зберігатися шість годин. Флакончик ділиться на шість діток. Сьогодні тільки шість поки що, а на вівторок вже записано на дві ампулки – 12 діток", – зазначила медичка.Лучанкау дитячу поліклініку прийшла щепити проти коронавірусу 15-річного сина Максима. Каже: рішення про вакцинацію прийняли спільно з сином."У нас вся сім’я вакцинована, залишився тільки він, оскільки дітей нещодавно почали прививати. Щоб запобігти хворобі, а якщо захворіємо, то щоб мати легші наслідки, перебувати вдома, а не в лікарні. У нього протипоказів наразі немає, багато читала сама, консультувалася з лікарями", – розповіла жінка.На вакцинацію проти COVID-19 очікувала в черзі біля кабінету щеплень лучанка, яка привела 12-річного сина. Каже: син прийшов щепитися неохоче, однак все ж у сім'ї вирішили перестрахуватися."По способу його життя – він плаває, спортсмен, їздить на змагання на різні – краще, щоб був захист. Він всі вакцини, які треба по віку, має", – говорить лучанка.Кількість хворих на коронавірус дітей у місті цьогоріч зросла, – зазначила директорка КП "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська. Зростання захворюваності, говорить лікарка, фіксують у школярів, починаючи з шестирічного віку."Ми маємо захворюваність в дитини 10 днів, ми маємо госпіталізацію двомісячної дитини з інтоксикаційним синдромом. І на жаль, це є сімейні вогнища, де є не вакциновані люди", – повідомила очільниця міської поліклініки.

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