Розшукують лучанина, який взяв палатку і пішов з дому. ФОТО





Про це інформує пресслужба поліції Волині.



Чоловік зник 29 листопада, своєму батькові він повідомив, що хоче спробувати жити поза цивілізацією, на дачі в селі Гаразджа взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.



Зниклий має ваду слуху.



Був одягнений у чорну куртку середньої довжини, капюшон з хутром, сині джинси.



Поліція звертається до громадян, яким відомо, де перебуває розшукуваний, і просить повідомити за номером 380 99 142 0382 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Солтиса Олександра Анатолійовича, 28.09.1985 року народження, жителя Луцька.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Чоловік зник 29 листопада, своєму батькові він повідомив, що хоче спробувати жити поза цивілізацією, на дачі в селі Гаразджа взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.Зниклий має ваду слуху.Був одягнений у чорну куртку середньої довжини, капюшон з хутром, сині джинси.Поліція звертається до громадян, яким відомо, де перебуває розшукуваний, і просить повідомити за номером 380 99 142 0382 або 102.

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