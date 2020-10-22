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Лучанин став продюсером українського історичного фільму

Лучанин став продюсером українського історичного фільму
Колишній депутат Луцької міської ради та керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов став продюсером історичної кінострічки.

Про це повідомляє ТСН.

5 грудня о 22:50 в ефірі 1+1 відбудеться телепрем'єра історичного фільму "Фортеця Хаджибей". Одним із продюсерів фільму став очільник Одеської кіностудії Андрій Осіпов, який до 2015 року жив у Луцьку та був депутатом Луцької міської ради.

"Фортеця Хаджибей" - кінострічка для сімейного перегляду про дружбу і кохання, боротьбу добра і зла, шляхетність і підступ. Крім того, напередодні телепрем'єри автори розповіли цікаві факти про стрічку:

Локаціями для знімань картини стали Білгород-Дністровська фортеця, павільйони Одеської кіностудії, виноградники Шабо та берег моря і Дунаю.

Для знімань залучали каскадерів козацького кінного театру Запоріжжя, які навчали акторів верховій їзді, фехтуванню та бойовій хореографії, яку розробляли індивідуально для конкретного персонажа. А у масових сценах були залучені понад 100 акторів.
Для знімань сцен були залучені трюкові коні, а також реконструйована справжня козацька чайка з Білгород-Дністровського.

Костюми та реквізит для знімань були надані кіностудією імені Довженка, також турецькими партнерами, зокрема вбрання яничарського війська, посуд, килими, реквізитна зброя. Вбрання для Фатіми та Ахмета-паші створювалася за спеціальними ескізами в Туреччині.

Головну роль у стрічці виконає зірка серіалу 1+1 "Моя улюблена Страшко" - Олександр Соколов. У стрічці глядачі побачать історію козака Андрія, який має передати важливу інформацію до Стамбулу. Для цього йому доведеться визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Разом пара наважиться на ризиковану операцію та вирушить назустріч пригодам.

Події в історичному фільмі розгортаються у 18 столітті під час війни Османської імперії з Російською. Задунайські козаки виступали союзниками османів, і одного дня їм до рук потрапляє важлива військова інформація. Завдання доставити лист доручають козакові Андрію, але раптово фортецю захоплює ворог. Щоб виконати це завдання, Андрій заручається підтримкою грузинського мандрівника Йорама. Разом вони розробляють і реалізують відчайдушний план, усі перипетії якого глядачі побачать вже цієї неділі.

У стрічці головну жіночу роль зіграла турецька фотомодель Дерен Талу, а її батька - знаний турецький актор Юрдаем Окур. За сценарієм Ахмет-паша і Фатіма знають українську мову. Між собою вони розмовляють турецькою, а з українцями — українською.
Виробництвом фільму займалась Одеська кіностудія, за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнери - Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна) та кінокомпанія "ІнсайтМедіа" (Україна).

Головні ролі у фільмі зіграли Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко та інші актори.

Режисер-постановник фільму - Костянтин Коновалов. Автори сценарію - Євген Тимошенко та Костянтин Коновалов. Оператор-постановник - Володимир Гуєвський.

Продюсери: Андрій Осіпов, Юрій Калиновський, Олександр Омельянов (Україна), Заза Урушадзе, Мірза Давітая (Грузія) та Ердал Кучук і Ондер Асру (Туреччина).

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Теги: Волинь, Луцьк, культура, кінематограф
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