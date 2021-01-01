Волинський виш співпрацюватиме з Школою китайської мови «Hong Long»

Нещодавно ректор ВНУ ім. Лесі Українки професор Анатолій Цьось підписав угоду з представницею Школи китайської мови «Hong Long» Анною Добровольською.Про це йдеться на сайті ВНУ.Ректор зазначив: «Університет активно залучає китайських студентів до навчання на різних спеціальностях, цього року 5 осіб вступили на хореографію. Чим краще ми будемо розуміти їхню мову, культуру, традиції, тим більше зможемо залучити іноземних студентів».Підписана угода передбачає надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю фахівців; розробку ефективних методів мотивації і стимулювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, проведення конкурсів, семінарів та конференцій; науково-дослідних робіт та сприяння організації спільних навчальних проєктів та курсів; співпрацю в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін у вивченні китайської мови та культури.Починаючи з вересня цього року студенти факультету міжнародних відносин вивчають китайську мову як другу іноземну. Для зацікавлених осіб був проведений майстер-клас з написання ключів-ієрогліфів. Як зазначила декан факультету, китайська мова надзвичайно популярна зараз не лише у студентів, на майстер-клас приходили й викладачі; цього року її обрали 10 студентів. Вчитися дуже важко, але водночас і цікаво.