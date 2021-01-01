Знайшли лучанина, який взяв палатку і пішов з дому

Солтиса Олександра Анатолійовича, 28.09.1985 року народження, жителя Луцька.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо,



Як зазначили у коментарі, чоловік справді був на дачі, додому повернувся сам. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановили місцезнаходження, 28.09.1985 року народження, жителя Луцька.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловік зник 29 листопада , своєму батькові він повідомив, що хоче спробувати жити поза цивілізацією, на дачі в селі Гаразджа взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.Як зазначили у коментарі, чоловік справді був на дачі, додому повернувся сам. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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