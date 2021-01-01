Знайшли лучанина, який взяв палатку і пішов з дому
Сьогодні, 15:48
Правоохоронці встановили місцезнаходження Солтиса Олександра Анатолійовича, 28.09.1985 року народження, жителя Луцька.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік зник 29 листопада, своєму батькові він повідомив, що хоче спробувати жити поза цивілізацією, на дачі в селі Гаразджа взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.
Як зазначили у коментарі, чоловік справді був на дачі, додому повернувся сам. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік зник 29 листопада, своєму батькові він повідомив, що хоче спробувати жити поза цивілізацією, на дачі в селі Гаразджа взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.
Як зазначили у коментарі, чоловік справді був на дачі, додому повернувся сам. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на парковці троє автомобілістів влаштували дрифт
Сьогодні, 16:00
Знайшли лучанина, який взяв палатку і пішов з дому
Сьогодні, 15:48
На Волині горіла лазня
Сьогодні, 15:25
Медіа