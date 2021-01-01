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Знайшли лучанина, який взяв палатку і пішов з дому

Знайшли лучанина, який взяв палатку і пішов з дому
Правоохоронці встановили місцезнаходження Солтиса Олександра Анатолійовича, 28.09.1985 року народження, жителя Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік зник 29 листопада, своєму батькові він повідомив, що хоче спробувати жити поза цивілізацією, на дачі в селі Гаразджа взяв палатку та пішов у невідомому напрямку.

Як зазначили у коментарі, чоловік справді був на дачі, додому повернувся сам. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, знайшли, лучанин, Гаразджа
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