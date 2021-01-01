На Чернігівщині маршрутка потрапила в ДТП: загинуло 13 людей
Сьогодні, 13:02
У страшній ДТП на Чернігівщині, яка трапилася 7 грудня, загинуло 13 осіб, постраждало ще 6.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
Поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч зіткнулися вантажний автомобіль і маршрутний мікроавтобус "Чернігів-Борзна". Внаслідок цього загинуло 13 осіб та травмовано 6 осіб.
Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки, з них від ДСНС – 30 осіб та 13 одиниць техніки.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
Поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч зіткнулися вантажний автомобіль і маршрутний мікроавтобус "Чернігів-Борзна". Внаслідок цього загинуло 13 осіб та травмовано 6 осіб.
Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки, з них від ДСНС – 30 осіб та 13 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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