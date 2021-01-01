На Чернігівщині маршрутка потрапила в ДТП: загинуло 13 людей





Про це інформують у пресслужбі ДСНС.



Поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч зіткнулися вантажний автомобіль і маршрутний мікроавтобус "Чернігів-Борзна". Внаслідок цього загинуло 13 осіб та травмовано 6 осіб.



Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки, з них від ДСНС – 30 осіб та 13 одиниць техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У страшній ДТП на Чернігівщині, яка трапилася 7 грудня, загинуло 13 осіб, постраждало ще 6.Про це інформують у пресслужбі ДСНС.Поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч зіткнулися вантажний автомобіль і маршрутний мікроавтобус "Чернігів-Борзна". Внаслідок цього загинуло 13 осіб та травмовано 6 осіб.Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки, з них від ДСНС – 30 осіб та 13 одиниць техніки.

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