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На Чернігівщині маршрутка потрапила в ДТП: загинуло 13 людей

На Чернігівщині маршрутка потрапила в ДТП: загинуло 13 людей
У страшній ДТП на Чернігівщині, яка трапилася 7 грудня, загинуло 13 осіб, постраждало ще 6.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС.

Поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч зіткнулися вантажний автомобіль і маршрутний мікроавтобус "Чернігів-Борзна". Внаслідок цього загинуло 13 осіб та травмовано 6 осіб.

Для ліквідації наслідків ДТП та розслідування причин її виникнення залучено 113 осіб та 45 одиниць техніки, з них від ДСНС – 30 осіб та 13 одиниць техніки.
На Чернігівщині маршрутка потрапила в ДТП: загинуло 13 людей


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Теги: ДТП, смерть, Чернігівщина, маршрутка
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