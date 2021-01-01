У Луцьку – ДТП: зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.



Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, у середу, 8 грудня, близько 10 години.



На автодорозі зіштовхнулись два автомобілі Renault та ВАЗ. Чи постраждали водії, поки невідомо.



На місці ДТП працює поліція.



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