У Луцьку – ДТП: зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Аварія трапилася на вулиці Львівській у Луцьку.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, у середу, 8 грудня, близько 10 години.
На автодорозі зіштовхнулись два автомобілі Renault та ВАЗ. Чи постраждали водії, поки невідомо.
На місці ДТП працює поліція.
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, у середу, 8 грудня, близько 10 години.
На автодорозі зіштовхнулись два автомобілі Renault та ВАЗ. Чи постраждали водії, поки невідомо.
На місці ДТП працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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