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У Луцьку – ДТП: зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

У Луцьку – ДТП: зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
Аварія трапилася на вулиці Львівській у Луцьку.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, у середу, 8 грудня, близько 10 години.

На автодорозі зіштовхнулись два автомобілі Renault та ВАЗ. Чи постраждали водії, поки невідомо.

На місці ДТП працює поліція.
У Луцьку – ДТП: зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, автомобілі
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