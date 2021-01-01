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Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО

Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО
Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Польську Тетяну Миколаївну, 8 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Розшукувана переховується на територїі міста Києва та Київської області.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102».

Конфіденційність гарантується.
Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, шахрайка
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