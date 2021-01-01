Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Польську Тетяну Миколаївну, 8 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Розшукувана переховується на територїі міста Києва та Київської області.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102».
Конфіденційність гарантується.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Розшукувана переховується на територїі міста Києва та Київської області.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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