Поліція розшукує шахрайку з Волині, яка переховується на Київщині. ФОТО

Польську Тетяну Миколаївну, 8 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва.



Про це інформує пресслужба поліції Волині.



Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.



Розшукувана переховується на територїі міста Києва та Київської області.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102».



Конфіденційність гарантується.



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