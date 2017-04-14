«Так тероборону не зберемо»: на Волині резервісти отримують 16–17 гривень добових

Непрацевлаштовані військовозобов’язані, які брали участь у зборах підрозділів територіальної оборони області, отримали мізерні добові виплати.Про це йшлося 9 грудня під час сесії Волинської обласної ради.Під час обговорення питання про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, підготовки до оборони держави в області на 2021-2025 роки.Слово взяла депутатка. Вона зауважила, що має інформацію про те, що резервісти отримали мізерні виплати за період участі у зборах – менше 200 гривень на людину.Тож депутатка поцікавилася у начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації, чому так і чи можливо змінити ситуацію.Натомість Валентин Сушик зауважив, що це – загальнодержавна тенденція. Він зауважив: якщо резервіст не працевлаштований, то на час зборів він отримує суму, розраховану від середньої заробітної плати. Тож виходить, що не працевлаштовані резервісти отримують 16-17 гривень на добу. Окрім того, їх забезпечують харчуванням за рахунок держави.«З такими виплатами ми людей в тероборону не зберемо. А це люди, які стануть на захист нашої країни», - зауважила Юлія Вусенко. Вона додала, що варто напрацювати звернення до української влади, щоб порушити це питання на законодавчому рівні.Голова Волиньради зауважив, що відповідне звернення буде створене.