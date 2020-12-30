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Новий рік-2022: які заходи запланували у Луцьку та скільки витратять на зимові свята

Новий рік-2022: які заходи запланували у Луцьку та скільки витратять на зимові свята
Цьогоріч у Луцькій громаді планують значно масштабніше святкувати Новий рік, аніж минулого року. Вже запланували понад 300 заходів, на проведення яких спрямують близько 700 тисяч гривень.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPоst розповіла директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.

Цього року запланували більше, ніж 300 святкових заходів у Луцькій громаді та обласному центрі Волині зокрема. За словами посадовиці, це концерти, виставки, конкурси, народознавчі години, квести, конкурси та фестивалі.

«Цього року святкування буде набагато масштабнішим, з урахуванням традицій. У зв’язку з приєднанням до Луцької громади 35 сільських населених пунктів маємо 52 заклади культури, в яких буде своя програма. В кожному закладі буде більше, як 300 новорічно-різдвяних заходів, в яких максимально плануємо залучати творчі колективи та дітей», - говорить Тетяна Гнатів.

Вже традиційно 19 грудня у Луцьку буде урочисте відкриття ялинки на Театральному майдані. Зараз саме працюють над її встановленням. Окрім того, каже Тетяна Гнатів, вогні ялинок будуть засвічувати у мікрорайонах міста та населених пунктах Луцької громади.

Очільниця департаменту культури Луцькради повідомила, що вже з 15 грудня у Луцьку працюватиме «Різдвяна майстерня» - щорічний проєкт, у рамках якого відбуваються різноманітні майстер-класи.

Тетяна Гнатів зазначила, що під час зимових свят у Луцькій громаді планують проведення благодійних акцій. Зокрема, 19 грудня, у День святого Миколая, о 10 ранку волонтери вирушать у домівки до дітей, які з певних причин не можуть взяти участь у святкових заходів.

Також у Луцьку проведуть низку святкових фестивалів. 9 січня відбудеться фестиваль вертепів. Етнофестиваль «Різдво у Луцьку» планують 15 (села Луцької громади) та 16 січня (обласний центр Волині). 16 січня о 17 годині на Театральному майдані проведуть акцію «Спільна коляда». 19 січня - «Різдвяні піснеспіви», впродовж дня у Палаці культури міста Луцька лунатимуть колядки та щедрівки. Брати участь зможуть усі творчі колективи будь-якого віку.

Також у програмі буде багато концертів. До прикладу, різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto», фестиваль бально-спортивного танцю «Різдвяні зірочки».

Від 19 грудня до кінця січня будуть проводити майстер-класи з виготовлення новорічно-різдвяної атрибутики, зустрічі, тематичні вистави, конкурси, флешмоби, квести тощо.

На вулицях Луцька планують чимало святкових інсталяцій та фотозон. Наприклад, проєкт «Вулиця різдвяних янголів», у рамках якого на вулиці Лесі Українки будуть розміщені янголи ручної роботи, гурти будуть співати колядки, костюмовані янголи вітатимуть перехожих зі святами. 19 грудня вже планують підсвітити усі фігури.

«Зараз разом із художниками напрацьовуємо концепцію. Кожна фігурка – це ручна робота. Мені здається, «Вулиці різдвяних янголів» - це особливий проєкт, який дуже подобається лучанам. Ми отримали дуже багато схвальних відгуків», - зауважила Тетяна Гнатів.

Під вербами на Театральному майдані встановлять «Будиночок святого Миколая», який, на думку директорки департаменту культури Луцькради, буде чудовою фотозоною. Планують й інші цікаві локації.

Тетяна Гнатів каже, що якщо епідситуація буде погіршуватись, карантинні обмеження посилять, то заходи проводитимуть в режимі онлайн.

«Розглядаємо два варіанти подій. Якщо ситуація буде ускладнюватись, ми працюватимемо в режимі онлайн. Все-таки сподіваємось, що карантин нам не завадить і ми зможемо провести усі заходи. Переконана, що лучанам та гостям міста сподобається», - говорить посадовиця.

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Теги: Луцьк, Новий рік, святкування, заходи
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