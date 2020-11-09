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Жінці, яка у важкому стані після ДТП на Соборності, виділили 100 тисяч гривень з міського бюджету

Жінці, яка у важкому стані після ДТП на Соборності, виділили 100 тисяч гривень з міського бюджету
Жінці, яка з 5-річним сином постраждала внаслідок резонансної аварії у Луцьку на Соборності і наразі перебуває у комі у важкому стані, виділили матеріальну допомогу з бюджету Луцька.

Про це стало відомо під час позачергового сесійного засідання Луцької міської ради 14 грудня.

Під час обговорення питання про зміни до бюджету виступив голова бюджетної комісії Андрій Разумовський. Він зауважив, що під час засідання комісії депутат Тарас Шкітер запропонував виділити 100 тисяч гривень на лікування жінки, яка найбільше постраждала під час резонансної аварії 12 грудня.

Її без свідомості після ДТП доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.

Після діагностики встановили, що у неї важка черепно-мозкова травма, переломи правої руки та лівої ноги. Згодом потерпілу прооперували, досі – жінка у реанімації, є загроза її життю. Адже травми жінки вкрай важкі. Наразі вона підключена до апарату ШВЛ та потребує подальших операцій і лікування.

Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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Теги: ДТП, Луцьк, допомога, лучанка
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