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Волинь не виконує умови виходу із «червоної» зони, – МОЗ

Волинь не виконує умови виходу із «червоної» зони, – МОЗ
Лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області.

Про це під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, решта (23 регіони) або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, за минулу добу (19 грудня) на Волині зареєстрували 170 випадків захворювання на COVID-19, двоє людей померли.

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Теги: червона зона, Волинь, карантин, коронавірус
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