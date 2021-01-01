Волинь не виконує умови виходу із «червоної» зони, – МОЗ
Сьогодні, 11:18
Лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області.
Про це під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, решта (23 регіони) або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, за минулу добу (19 грудня) на Волині зареєстрували 170 випадків захворювання на COVID-19, двоє людей померли.
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Про це під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, решта (23 регіони) або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, за минулу добу (19 грудня) на Волині зареєстрували 170 випадків захворювання на COVID-19, двоє людей померли.
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