Пенсіонера, який зник у Луцьку, знайшли на кладовищі

Кукевича Івана Миколайовича 1940 року народження, який



Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції.



19 грудня, ввечері лінію 102 звернувся заявник, який гуляв із собакою і на території кладовища помітив чоловіка.



Патрульні, які прибули на місце події встановили особу та його місце проживання. Ним виявився зниклий Іван Кукевич.



Чоловіка доправили додому та передали рідним. Нині його життю нічого не загрожує.



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