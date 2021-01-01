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Фракція у Луцькраді зробила заяву щодо «переслідування Порошенка»

Фракція у Луцькраді зробила заяву щодо «переслідування Порошенка»
Фракція «Європейська Солідарність» у Луцькій міській раді зробила заяву щодо останніх подій, пов’язаних із підозрою Петру Порошенку в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Про це стало відомо 22 грудня під час пленарного сесійного засідання Луцької міської ради.

Заяву від фракції оголосив депутат Юрій Моклиця. Він зауважив, що фракція звертається, насемперед, до лідерів проукраїнських патріотичних сил.

У заяві Європейської Солідарності, зокрема, підозру називають методом чинної влади для переслідування опозиції.

«Офіс Генпрокурора спільно з Державним бюро розслідувань за замовленням Банкової прикриває бездіяльність влади переслідуванням опозиції. Замість кроків щодо об’єднання суспільства перед загрозою російського вторгнення влада провокує суспільство до протистояння і підігрує ворогу», - виголосив Моклиця.

Тож фракція «Європейська Солідарність» вимагає у влади «негайно припинити переслідування опозиції, зокрема – Петра Порошенка і стати на захист держави шляхом консолідації суспільства» та закликає проукраїнські патріотичні сили об’єднати зусилля.

Нагадаємо, п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

«П’ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні ДБР.

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Теги: Волинь, Луцькрада, Порошенко, підозра
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