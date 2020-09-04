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На Гордіюк у Луцьку будуватимуть заправку на чималій території

На Гордіюк у Луцьку будуватимуть заправку на чималій території
Луцька міська рада вирішила надати приватній фірмі «ФОРТУНА-ПЛЮС» ЛТД дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва автозаправного комплексу. Ділянка належить громаді міста, а фірма – її орендує.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Луцької міської ради 22 грудня.

Відомо, що автозаправний комплекс збудують на вулиці Гордіюк, 14-а на ділянці, площею 0,7988 га.

Відомо, що раніше «ФОРТУНА-ПЛЮС» ЛТД мала намір будувати на цій ділянці торгово-розважальний центр, але тепер цільове призначення змінили.

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Теги: Волинь, Луцьк, автозаправка, будівництво
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