На Гордіюк у Луцьку будуватимуть заправку на чималій території





Про це стало відомо під час пленарного засідання Луцької міської ради 22 грудня.



Відомо, що автозаправний комплекс збудують на вулиці Гордіюк, 14-а на ділянці, площею 0,7988 га.



Відомо, що раніше «ФОРТУНА-ПЛЮС» ЛТД мала намір будувати на цій ділянці торгово-розважальний центр, але тепер цільове призначення змінили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада вирішила надати приватній фірмі «ФОРТУНА-ПЛЮС» ЛТД дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва автозаправного комплексу. Ділянка належить громаді міста, а фірма – її орендує.Про це стало відомо під час пленарного засідання Луцької міської ради 22 грудня.Відомо, що автозаправний комплекс збудують на вулиці Гордіюк, 14-а на ділянці, площею 0,7988 га.Відомо, що раніше «ФОРТУНА-ПЛЮС» ЛТД мала намір будувати на цій ділянці торгово-розважальний центр, але тепер цільове призначення змінили.

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