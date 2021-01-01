Скільки українців вже отримали «ковідну тисячу» і як витрачають гроші

Тисячу гривень вже отримали понад 2,3 млн українців, які повністю вакциновані проти коронавірусу і подали відповідну заявку у "Дії". Гроші переважно витрачають на культурні послуги.Про це розповів міністр культуриу своєму Telegram.Станом на 22 грудня на отримання так званої "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка" вже 4,5 млн українців подали заявки в "Дії", ще понад 2,3 млн громадян вже отримали кошти. Загалом витрачено понад понад 206 млн грн.Найбільше українці витрачають гроші на культурні послуги - кінотеатри та книжкові магазини."Зростання попиту чимале. Деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Адже кількість візитів користувачів зросла втричі. У кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, які утримувалися від візиту в карантин. Залізничні квитки продаються з великою швидкістю, зокрема на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель", - додав Ткаченко.Сфери, які беруть участь у програмі, отримують поштовх до заробітку та розвитку. Тому він закликав українців користуватися програмою та підтримувати улюблені сфери культури та креативні індустрії."Також закликаю всіх українців, що мають "зелений сертифікат" стати амбасадорами культури. А тим, хто ще не має, нагадую, Омікрон йде до нас. Тож вакцинуйтеся і долучайтеся до культури. P.S. Тим, хто ще не скористався послугою чи не має сертифікату в "Дії" панікувати не треба. Після Нового року стартує другий етап виплат", - уточнив Ткаченко і закликав театри та музеї "включатися до роботи".