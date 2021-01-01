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Скільки українців вже отримали «ковідну тисячу» і як витрачають гроші

Скільки українців вже отримали «ковідну тисячу» і як витрачають гроші
Тисячу гривень вже отримали понад 2,3 млн українців, які повністю вакциновані проти коронавірусу і подали відповідну заявку у "Дії". Гроші переважно витрачають на культурні послуги.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram.

Станом на 22 грудня на отримання так званої "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка" вже 4,5 млн українців подали заявки в "Дії", ще понад 2,3 млн громадян вже отримали кошти. Загалом витрачено понад понад 206 млн грн.

Найбільше українці витрачають гроші на культурні послуги - кінотеатри та книжкові магазини.

"Зростання попиту чимале. Деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Адже кількість візитів користувачів зросла втричі. У кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, які утримувалися від візиту в карантин. Залізничні квитки продаються з великою швидкістю, зокрема на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель", - додав Ткаченко.

Сфери, які беруть участь у програмі, отримують поштовх до заробітку та розвитку. Тому він закликав українців користуватися програмою та підтримувати улюблені сфери культури та креативні індустрії.

"Також закликаю всіх українців, що мають "зелений сертифікат" стати амбасадорами культури. А тим, хто ще не має, нагадую, Омікрон йде до нас. Тож вакцинуйтеся і долучайтеся до культури. P.S. Тим, хто ще не скористався послугою чи не має сертифікату в "Дії" панікувати не треба. Після Нового року стартує другий етап виплат", - уточнив Ткаченко і закликав театри та музеї "включатися до роботи".

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Теги: тисяча за вакцинацію, Дія, культура
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