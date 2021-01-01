У Луцькому СІЗО повісилася жінка
Сьогодні, 18:00
Сьогодні зранку, 24 грудня, у камері ДУ «Луцький слідчий ізолятор» повісилася жінка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Жінка скоїла самогубство вранці 24 грудня, повісившись на простирадлі.
Інформацію про смерть у СІЗО підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що жінка перебувала в ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків.
Наразі трагічний інцидент й те, як його допустили працівники СІЗО, вивчає Державне бюро розслідувань.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Жінка скоїла самогубство вранці 24 грудня, повісившись на простирадлі.
Інформацію про смерть у СІЗО підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що жінка перебувала в ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків.
Наразі трагічний інцидент й те, як його допустили працівники СІЗО, вивчає Державне бюро розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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