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У Луцькому СІЗО повісилася жінка

У Луцькому СІЗО повісилася жінка
Сьогодні зранку, 24 грудня, у камері ДУ «Луцький слідчий ізолятор» повісилася жінка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Жінка скоїла самогубство вранці 24 грудня, повісившись на простирадлі.

Інформацію про смерть у СІЗО підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що жінка перебувала в ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків.

Наразі трагічний інцидент й те, як його допустили працівники СІЗО, вивчає Державне бюро розслідувань.

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Теги: жінка, самогубство, СІЗО, Луцьк
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