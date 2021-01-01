У Луцькому СІЗО повісилася жінка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Жінка скоїла самогубство вранці 24 грудня, повісившись на простирадлі.



Інформацію про смерть у СІЗО підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що жінка перебувала в ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків.



Наразі трагічний інцидент й те, як його допустили працівники СІЗО, вивчає Державне бюро розслідувань.

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