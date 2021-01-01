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Нова святкова ілюмінація обійдеться Луцьку у понад 3 млн гривень

Нова святкова ілюмінація обійдеться Луцьку у понад 3 млн гривень
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендер на встановлення святкової ілюмінації на проспекті Волі, 4-19.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 28 грудня 2021 року. Очікувана вартість святкової ілюмінації для центральної вулиці міста та її монтажу становить 2,948 мільйона гривень. Про це пише ІА Волинські новини.

За ці кошти, відповідно до тендерної документації, планують придбати ілюмінаційні LED-кулі білого та темно-білого кольорів, гірлянду зі 100 лампами темно-білого кольору, поперечку з троса, затискачі та інше обладнання для монтажу.

Гарантійний термін роботи ілюмінації – не менше ніж два роки.

Закупити та встановити святкову ілюмінацію, згідно з документацією, мають до 31 грудня 2022 року. Частково ілюмінацію мають облаштувати ще до Нового року.

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Теги: ілюмінація, тендер
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