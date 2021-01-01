На Волині розшукують 50-річного чоловіка, який зник на автостанції у Володимирі

На Волині розшукують 50-річного чоловіка, який 24 грудня мав намір поїхати у Турійськ до знайомих, однак з того часу його місце знаходження не відоме.Про цеповідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.Зокрема, правоохоронці інформують про те, встановлюється місце перебування, 10.01.1971 року народження, жителя вулиці Зелена, села Лугове Володимир Волинського райну. Він три днів тому був на автовокзалі в місті Володимир-Волинський і мав намір їхати до знайомих. Проте, з того часу місце його знаходження невідоме.Поліція просить усіх, хто що-небудь знає про Руслана Васильовича Біляка чи бачив цього чоловіка - телефонувати за номеромабо