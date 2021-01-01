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На Волині розшукують 50-річного чоловіка, який зник на автостанції у Володимирі

На Волині розшукують 50-річного чоловіка, який зник на автостанції у Володимирі
На Волині розшукують 50-річного чоловіка, який 24 грудня мав намір поїхати у Турійськ до знайомих, однак з того часу його місце знаходження не відоме.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському РВП ГУНП у Волинській області.

Зокрема, правоохоронці інформують про те, встановлюється місце перебування Руслана Васильовича Біляка, 10.01.1971 року народження, жителя вулиці Зелена, села Лугове Володимир Волинського райну. Він три днів тому був на автовокзалі в місті Володимир-Волинський і мав намір їхати до знайомих. Проте, з того часу місце його знаходження невідоме.
На Волині розшукують 50-річного чоловіка, який зник на автостанції у Володимирі

Поліція просить усіх, хто що-небудь знає про Руслана Васильовича Біляка чи бачив цього чоловіка - телефонувати за номером 0634661066; 0502077200 або 102.

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Теги: Біляк, розшук
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