вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку

Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Популярний у Луцьку паб «Лучеськ», який раніше працював до 5 ранку, тепер працюватиме лише до 23 години вечора.

Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету Луцької міської ради.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що надійшла скарга від ініціативної групи мешканців будинку на вулиці Лесі Українки, 63 щодо шуму в нічний час через діяльність пабу.

Тож Смаль попросив внести зміни у прийняте раніше рішення щодо режиму роботи пабу і не дозволяти працювати до 5 години ранку. Натомість посадовець вніс пропозицію, аби до 1 січня 2023 року паб працював з 11 до 23 години.

Члени виконкому підтримали таку ініціативу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, паб «Лучеськ»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня
26 грудень, 19:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
25 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
24 грудень, 20:00
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
 0
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
 0
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8