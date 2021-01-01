Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку

Популярний у Луцьку паб «Лучеськ», який раніше працював до 5 ранку, тепер працюватиме лише до 23 години вечора.Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету Луцької міської ради.Директор департаменту економічної політикиповідомив, що надійшла скарга від ініціативної групи мешканців будинку на вулиці Лесі Українки, 63 щодо шуму в нічний час через діяльність пабу.Тож Смаль попросив внести зміни у прийняте раніше рішення щодо режиму роботи пабу і не дозволяти працювати до 5 години ранку. Натомість посадовець вніс пропозицію, аби до 1 січня 2023 року паб працював з 11 до 23 години.Члени виконкому підтримали таку ініціативу.