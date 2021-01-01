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Востаннє бачили в Луцьку: зник чоловік зі Львівщини

Востаннє бачили в Луцьку: зник чоловік зі Львівщини
Зник 35-річний житель міста Сокаль, що на Львівщині, Ігор Михайловський. Востаннє його бачили у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі зниклого.

Відомо, що чоловік має проблеми із пам'яттю. Був одягнений у зелену куртку, синю шапку, спортивні штани.

Родичі додають, що мають інформацію про те, що зниклий перебував у районі автостанції на вулиці Конякіна у Луцьку.

Тих, кому відома інформація про можливе місце перебування Ігоря Михайловського, просять повідомити у поліцію або сестрі зниклого Тетяні Климчук (096 94 85 966).

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Теги: розшук, Ігор Михайловський
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