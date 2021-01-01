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16 волинян вже отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу

16 волинян вже отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу
Станом на ранок 30 грудня шістнадцятеро волинян отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу.

Про це йшлося під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що вже з 1 грудня деякі волиняни можуть отримувати додаткову дозу.

Йдеться про людей із ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, людей із низкою інших імунодефіцитних станів.

Для цього людина, яка підпадає під ці критерії, має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на щеплення додатковою дозою.

Нагадаємо, із січня щеплені проти COVID-19 громадяни України зможуть отримати третю бустерну дозу вакцин. Право на третю дозу вакцини матимуть три категорії людей: люди з ослабленим імунітетом, лікарі та працівники інтернатів.

Загалом на Волині вже зробили 611 964 щеплення. Одну дозу вакцини отримали 322 278 волинян, дві дози – 289 670 жителів області.

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Теги: додаткова доза вакцини, Волинь
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