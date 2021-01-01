Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах - ожеледиця.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.



За прогнозами сайту Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранішній дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу.



Вночі - +1°, вдень - +3°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах - ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.За прогнозами сайту Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранішній дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу.Вночі - +1°, вдень - +3°.

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