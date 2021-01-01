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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
31 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

За прогнозами сайту Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранішній дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу.

Вночі - +1°, вдень - +3°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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