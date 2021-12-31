У Луцьку жінка народила в бусі під перинатальним центром





Про це пише



За словами жінки, усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.



«Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла молода дівчина, яка прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини», – пише жінка.



Жінка народила в бусі на території приймального відділення. На світ з`явився хлопчик. Пологи пройшли спокійно: і жінка, і дитина почуваються добре.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 31 грудня жінка народила просто у машині на території приймального відділення волинського обласного перинатального центру.Про це пише Оксана Микита За словами жінки, усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.«Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла молода дівчина, яка прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини», – пише жінка.Жінка народила в бусі на території приймального відділення. На світ з`явився хлопчик. Пологи пройшли спокійно: і жінка, і дитина почуваються добре.

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