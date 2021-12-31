У Луцьку жінка народила в бусі під перинатальним центром
Сьогодні, 13:39
У Луцьку 31 грудня жінка народила просто у машині на території приймального відділення волинського обласного перинатального центру.
Про це пише Оксана Микита.
За словами жінки, усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.
«Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла молода дівчина, яка прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини», – пише жінка.
Жінка народила в бусі на території приймального відділення. На світ з`явився хлопчик. Пологи пройшли спокійно: і жінка, і дитина почуваються добре.
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Про це пише Оксана Микита.
За словами жінки, усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.
«Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла молода дівчина, яка прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини», – пише жінка.
Жінка народила в бусі на території приймального відділення. На світ з`явився хлопчик. Пологи пройшли спокійно: і жінка, і дитина почуваються добре.
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Коментарі 1
Хай росте здоровим!Інтерн - молодчинка.
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