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Повідомили причину смерті «кіборга» з Волині

Повідомили причину смерті «кіборга» з Волині
Родина військовослужбовця Анатолія Левуша із села Береськ Доросинівської громади, що помер напередодні, досі не може забрати його тіло додому.

Про це Район.Рожище 3 січня розповіла донька покійного Катерина.

Нагадаємо, захисник Донецького аеропорту помер у ніч на 3 січня. За словами доньки, причина смерті – розрив підшлункової залози.

Неприємна ситуація сталась з намаганнями рідних забрати тіло рідної людини додому. Як розповіла Катерина, у морзі вимагають спеціальне рішення про видачу тіла. За цим документом рідних направили у Волинську обласну прокуратуру, що на вулиці Винниченка у Луцьку.
Звідти людей відправили у Ківерцівський відділ поліції, адже саме їх працівники виїжджали на місце події. У Ківерцях запевнили, що довідку має видати таки прокуратура. Коли рідні чоловіка знову повернулись до прокуратури, вона вже виявилась зачиненою.

Родина у розпачі та просить допомогти вирішити ситуацію, аби їх рідна людина, захисник України, «кіборг» Анатолій Левуш, зміг переночувати ще одну ніч у рідному домі, аби близькі та рідні змогли попрощатися із ним.

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Теги: Анатолій Левуш
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Ненька Україна. Для отримання пенсійного посвідчення потрібно відкрити соціальний рахунок в банку, а відкривають його по пред'явленню пенсійного посвідчення
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