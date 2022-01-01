Повідомили причину смерті «кіборга» з Волині

Анатолія Левуша із села Береськ Доросинівської громади, що помер напередодні, досі не може забрати його тіло додому.



Про це



Нагадаємо, захисник Донецького аеропорту помер у ніч на 3 січня. За словами доньки, причина смерті – розрив підшлункової залози.



Неприємна ситуація сталась з намаганнями рідних забрати тіло рідної людини додому. Як розповіла Катерина, у морзі вимагають спеціальне рішення про видачу тіла. За цим документом рідних направили у Волинську обласну прокуратуру, що на вулиці Винниченка у Луцьку.

Звідти людей відправили у Ківерцівський відділ поліції, адже саме їх працівники виїжджали на місце події. У Ківерцях запевнили, що довідку має видати таки прокуратура. Коли рідні чоловіка знову повернулись до прокуратури, вона вже виявилась зачиненою.



Родина у розпачі та просить допомогти вирішити ситуацію, аби їх рідна людина, захисник України, «кіборг» Анатолій Левуш, зміг переночувати ще одну ніч у рідному домі, аби близькі та рідні змогли попрощатися із ним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родина військовослужбовцяіз села Береськ Доросинівської громади, що помер напередодні, досі не може забрати його тіло додому.Про це Район.Рожище 3 січня розповіла донька покійного Катерина.Нагадаємо,. За словами доньки, причина смерті – розрив підшлункової залози.Неприємна ситуація сталась з намаганнями рідних забрати тіло рідної людини додому. Як розповіла Катерина, у морзі вимагають спеціальне рішення про видачу тіла. За цим документом рідних направили у Волинську обласну прокуратуру, що на вулиці Винниченка у Луцьку.Звідти людей відправили у Ківерцівський відділ поліції, адже саме їх працівники виїжджали на місце події. У Ківерцях запевнили, що довідку має видати таки прокуратура. Коли рідні чоловіка знову повернулись до прокуратури, вона вже виявилась зачиненою.Родина у розпачі та просить допомогти вирішити ситуацію, аби їх рідна людина, захисник України, «кіборг» Анатолій Левуш, зміг переночувати ще одну ніч у рідному домі, аби близькі та рідні змогли попрощатися із ним.

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