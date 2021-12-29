Хлопець з Волині, який зник в Польщі, вийшов на зв’язок

21-річнийіз села Черче Камінь-Каширського району, який зник у Польщі тиждень тому, вийшов на зв'язок з родичами.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, хлопець деякий час працював у польському місті Катовіце й– він не дзвонив родичам в Україну та не з'являвся на квартирі у Польщі. Тож рідні забили на сполох.Нині ж, 4 січня, стало відомо, що Станіслав вийшов на зв'язок.Родичі хлопця підтвердили, що нині його життю та здоров'ю нічого не загрожує.