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Хлопець з Волині, який зник в Польщі, вийшов на зв’язок

Хлопець з Волині, який зник в Польщі, вийшов на зв’язок
21-річний Станіслав Лінчук із села Черче Камінь-Каширського району, який зник у Польщі тиждень тому, вийшов на зв'язок з родичами.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, хлопець деякий час працював у польському місті Катовіце й 27 грудня перестав виходити на зв'язок – він не дзвонив родичам в Україну та не з'являвся на квартирі у Польщі. Тож рідні забили на сполох.

Нині ж, 4 січня, стало відомо, що Станіслав вийшов на зв'язок.

Родичі хлопця підтвердили, що нині його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, Станіслав Лінчук, Черче, Катовіце
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