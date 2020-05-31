Знайшли мертвою волинянку, яка зникла 1 січня
Сьогодні, 17:26
Зниклу 1 січня 57-річну жительку села Воля Свічевська Володимир-Волинського району Ольгу Суворову, на жаль, знайшли мертвою.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Нагадаємо, жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.
Її розшукували декілька днів. На жаль, 4 січня, її тіло знайшли у полі поблизу села Воля Свічевська. Дорогою додому жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, впала, не змогла дістатися додому і померла від переохолодження.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Нагадаємо, жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.
Її розшукували декілька днів. На жаль, 4 січня, її тіло знайшли у полі поблизу села Воля Свічевська. Дорогою додому жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, впала, не змогла дістатися додому і померла від переохолодження.
Зображення ілюстративне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пішов із життя заслужений артист України, який понад 30 років віддав волинській сцені
Сьогодні, 17:45
Знайшли мертвою волинянку, яка зникла 1 січня
Сьогодні, 17:26
На Волині водолази дістали з водойми тіло 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:01
Волинський хор скасовує концерти за межами області, бо не може перекрити витрати на транспорт
Сьогодні, 16:49
Медіа