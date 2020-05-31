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Знайшли мертвою волинянку, яка зникла 1 січня

Знайшли мертвою волинянку, яка зникла 1 січня
Зниклу 1 січня 57-річну жительку села Воля Свічевська Володимир-Волинського району Ольгу Суворову, на жаль, знайшли мертвою.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.

Нагадаємо, жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.

Її розшукували декілька днів. На жаль, 4 січня, її тіло знайшли у полі поблизу села Воля Свічевська. Дорогою додому жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, впала, не змогла дістатися додому і померла від переохолодження.

Зображення ілюстративне

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Теги: тіло, розшук
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