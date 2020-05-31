Знайшли мертвою волинянку, яка зникла 1 січня

Ольгу Суворову, на жаль, знайшли мертвою.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції.







Її розшукували декілька днів. На жаль, 4 січня, її тіло знайшли у полі поблизу села Воля Свічевська. Дорогою додому жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, впала, не змогла дістатися додому і померла від переохолодження.



Зображення ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зниклу 1 січня 57-річну жительку села Воля Свічевська Володимир-Волинського району, на жаль, знайшли мертвою.Про цеповідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції. Нагадаємо , жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.Її розшукували декілька днів. На жаль, 4 січня, її тіло знайшли у полі поблизу села Воля Свічевська. Дорогою додому жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, впала, не змогла дістатися додому і померла від переохолодження.

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