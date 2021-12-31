Ковель — одне з перших міст України, де дякують платникам податків, а не чиновникам

На вході до приймального відділення Ковельського МТМО з`явився новий бігборд, де оприлюднені не лише суми, за які його реконструювали: 8 млн грн. з державного бюджету і 16,3 млн грн. - з бюджету Ковельської громади, але і вперше прозвучав головний меседж: «Відремонтовано за гроші платників податків».У Ковелі підтримують рух на підтримку і справжню роль українців, які сплачують кошти, наповнюючи державний та місцевий бюджети. І в такий спосіб дякують за відповідальність саме їм, а не державним службовцям, в обов`язки яких входить працювати з різними об’єктами інфраструктури і не приписувати це як власні заслуги. Почалося усе з розміщеної на сайті глави держави петиції, яку ініціювала громадська організація Ціна держави. У ній йшлося про те, аби на банерах Великого будівництва президента вказувалося, що воно ведеться за гроші платників податків. Що чиновники зобов`язані в інформаційних матеріалах уточнювати про фінансування з кишень громадян інфраструктурних проєктів у країні й не подавати, як особисте досягнення. Ініціювала петицію громадська організація Ціна держави.«Відремонтовано за гроші платників податків»! Це головне нагадування про те, хто в країні формує бюджет, хто віддає зароблену частину коштів на дороги, двори, садочки, школи і багато іншого», - написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук міський голова КовеляНагадаємо, що реконструкція приймального відділення у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні розпочаті в листопаді 2020 року й успішно завершені та здані в експлуатацію 1 вересня 2021 року. Урочисте ж відкриття відбулося минулоріч 30 листопада. До реконструкції площа становила 157 м² , після — 1370 м² . Тут облаштували все для в’їзду приміщення транспорту невідкладної медичної допомоги через закритий бокс, поряд зі сходами встановили підйомник для маломобільних груп населення.Приймальне відділення обладнане найсучаснішим медичним обладнанням. Це комп’ютерний томограф Scenaria View, цифрова рентгенівська діагностична система Calypso F MTOes, ангіограф NeuAngio 30C,апарат УЗД, системи вентиляції легень, монітори пацієнта, електрокардіографи, дефібрілятори та багато іншого необхідного обладнання.