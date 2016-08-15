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На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО

На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
Аварія сталася 5 січня близько 18 год 10 хв на трасі Н-25 "Городище-Рівне-Старокостянтинів"(об‘їзна Костополя).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє керівник поліції у Рівному Сергій Мерчук.

Водій гужового транспорту, рухаючись зі сторони м. Сарни в напрямку Рівного по узбіччю смуги для руху зустрічного транспорту, різко здійснив маневр повороту праворуч, виїхавши на проїзну частину. В результаті чого чоловік допустив зіткнення з автомобілем RENAULT MEGANE,який рухався в попутному напрямку.
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 3 пасажири гужового транспорту (всі в тяжкому стані), водій та пасажир ,а також є 2 дітей, які перебували в в салоні авто, отримали травми різних ступенів, 2 коней загинуло.
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО

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Теги: Рівне, ДТП, коні, постраждалі
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