На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Аварія сталася 5 січня близько 18 год 10 хв на трасі Н-25 "Городище-Рівне-Старокостянтинів"(об‘їзна Костополя).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє керівник поліції у Рівному Сергій Мерчук.
Водій гужового транспорту, рухаючись зі сторони м. Сарни в напрямку Рівного по узбіччю смуги для руху зустрічного транспорту, різко здійснив маневр повороту праворуч, виїхавши на проїзну частину. В результаті чого чоловік допустив зіткнення з автомобілем RENAULT MEGANE,який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 3 пасажири гужового транспорту (всі в тяжкому стані), водій та пасажир ,а також є 2 дітей, які перебували в в салоні авто, отримали травми різних ступенів, 2 коней загинуло.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє керівник поліції у Рівному Сергій Мерчук.
Водій гужового транспорту, рухаючись зі сторони м. Сарни в напрямку Рівного по узбіччю смуги для руху зустрічного транспорту, різко здійснив маневр повороту праворуч, виїхавши на проїзну частину. В результаті чого чоловік допустив зіткнення з автомобілем RENAULT MEGANE,який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 3 пасажири гужового транспорту (всі в тяжкому стані), водій та пасажир ,а також є 2 дітей, які перебували в в салоні авто, отримали травми різних ступенів, 2 коней загинуло.
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