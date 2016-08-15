На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Сергій Мерчук.



Водій гужового транспорту, рухаючись зі сторони м. Сарни в напрямку Рівного по узбіччю смуги для руху зустрічного транспорту, різко здійснив маневр повороту праворуч, виїхавши на проїзну частину. В результаті чого чоловік допустив зіткнення з автомобілем RENAULT MEGANE,який рухався в попутному напрямку.



Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 3 пасажири гужового транспорту (всі в тяжкому стані), водій та пасажир ,а також є 2 дітей, які перебували в в салоні авто, отримали травми різних ступенів, 2 коней загинуло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія сталася 5 січня близько 18 год 10 хв на трасі Н-25 "Городище-Рівне-Старокостянтинів"(об‘їзна Костополя).Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє керівник поліції у РівномуВодій гужового транспорту, рухаючись зі сторони м. Сарни в напрямку Рівного по узбіччю смуги для руху зустрічного транспорту, різко здійснив маневр повороту праворуч, виїхавши на проїзну частину. В результаті чого чоловік допустив зіткнення з автомобілем RENAULT MEGANE,який рухався в попутному напрямку.Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 3 пасажири гужового транспорту (всі в тяжкому стані), водій та пасажир ,а також є 2 дітей, які перебували в в салоні авто, отримали травми різних ступенів, 2 коней загинуло.

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