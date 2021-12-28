Внаслідок ДТП монах з Волині потрапив у реанімацію
Сьогодні, 22:59
Намісник закарпатського монастиря потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у важкому стані в реанімації.
Про це повідомляють у Мукачівській єпархії УПЦ.
«Просимо святих молитв за тяжкохворого архімандрита Агапіта. Намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря знаходиться вкрай важкому стані в реанімації», - йдеться у повідомленні на сторінці єпархії.
Про деталі аварії, в яку потрапив архімандрит Агапіт (Шпиняк), наразі невідомо. За життя священника борються лікарі. У єпархії просять вірян молитися за здоров'я намісника монастиря.
Архімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.
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Про це повідомляють у Мукачівській єпархії УПЦ.
«Просимо святих молитв за тяжкохворого архімандрита Агапіта. Намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря знаходиться вкрай важкому стані в реанімації», - йдеться у повідомленні на сторінці єпархії.
Про деталі аварії, в яку потрапив архімандрит Агапіт (Шпиняк), наразі невідомо. За життя священника борються лікарі. У єпархії просять вірян молитися за здоров'я намісника монастиря.
Архімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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