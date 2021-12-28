Внаслідок ДТП монах з Волині потрапив у реанімацію

Намісник закарпатського монастиря потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у важкому стані в реанімації.Про це повідомляють у Мукачівській єпархії УПЦ.«Просимо святих молитв за тяжкохворого архімандрита Агапіта. Намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря знаходиться вкрай важкому стані в реанімації», - йдеться у повідомленні на сторінці єпархії.Про деталі аварії, в яку потрапив архімандрит Агапіт (Шпиняк), наразі невідомо. За життя священника борються лікарі. У єпархії просять вірян молитися за здоров'я намісника монастиря.Архімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.