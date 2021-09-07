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Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО

Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Липинського, 1 триває протест: мешканці мікрорайону обурені хамовитим, на їхнє переконання, ставленням представників ОСББ. Річ у тім, що нібито через «бурульки» встановили паркан із хвірткою та з попередженням «Небезпечна зона» і таким чином перекрили багаторічний прохід.

Окрім пішого проходу, тепер немає доступу й до дитячого майданчика, який облаштували тут минулоріч.

Тож одна з мешканок написала допис у місцевій фейсбук-спільноті із закликом прийти на так званий протест. На місці події сьогодні, 11 січня, зібралось чимало людей.

Місцева жителька, яка проживає у будинку на вулиці Липинського, 4 каже: прийшла, бо не розуміє таких дій, бо поруч з її багатоповерхівкою теж ходить чимало людей, але ж ніхто, мовляв, паркани не ставить.
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО

«От вчора тут хлопці молоді йшли… А як почнуть перестрибувати, покалічаться? До того ж, тут немає маршруток. Багато хто водить діток в школу… І навіщо міська рада ставила майданчик тоді? За проект ми всі голосували, а тепер діти туди не можуть потрапити. Апелюють про бурульки, які будуть падати з даху? Ну так можна відкрити ці сітки і ходити поки що далі від будинку. В чому проблема?» - зазначила пані Вікторія.

Зафіксувати колективне звернення вже вдруге приїхала поліція. Проте місцеві кажуть, що цей процес триватиме довго, а діяти треба вже. Тож, із надією надати якомога більшого розголосу цій справі, каже житель Липинського, 2 запросили журналістів.
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО

«Ми хочемо привернути уваги до проблеми, яка склалася у жителів нашого (55-ого) району. Заблокували основний центральний прохід до зупинок, до «Там-Таму», школи, дитячого садочка. Всюди стоять паркани. Хоча і це нікому не заважало до тих пір, поки не поставили хвіртку. Це просто узурпація людей своїм службовим становищем. Людина використала документи на право власності цією ділянкою. Представник ОСББ нам озвучила, що вони мають повне право перекрити цей прохід, бо можливе падіння снігу та бурульок. Ми не хочемо скандал вчиняти чи хуліганським способом щось вирішувати, тобто паркан ламати ніхто не збирається», - зазначив місцевий мешканець Олег Кот.

Тож, аби вирішувати все законно, найближчим часом планують звернутися у Луцькраду. Голова ОСББ Олена Завадська коментувати ситуацію, очевидно, не захотіла й на зустріч з жителями мікрорайону не прийшла. Зв’язатися з жінкою наразі нам теж не вдалося.
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО
Перекрили багаторічний прохід: мешканці 55-го мікрорайону обурені «небезпечною зоною» на Липинського. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: ОСББ, зібрання, Липинського, Луцьк
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Коментарі 1
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