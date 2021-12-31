У селі на Волині буде ЦНАП





Відповідний тендер провели на сервісі публічних закупівель Prozorro, пише



Будівництво ЦНАПу запланували на вулиці Миру, 53а.



Очікувана вартість розробки проєктно-кошторисної документації становила 281 000 гривень. У результаті торгів її вдалося знизити до 236 051 гривні. Ця сума виявилася найдешевшою пропозицією, її подало приватне підприємство «Інторенерго».



Нині учасник очікує рішення. У разі підписання документів підрядник повинен виконати роботи до 28 лютого цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Доросині, що на Рожищенщині, сільська рада замовляє проєктно-кошторисну документацію на будівництво ЦНАПу.Відповідний тендер провели на сервісі публічних закупівель Prozorro, пише Район.Рожище. Будівництво ЦНАПу запланували на вулиці Миру, 53а.Очікувана вартість розробки проєктно-кошторисної документації становила 281 000 гривень. У результаті торгів її вдалося знизити до 236 051 гривні. Ця сума виявилася найдешевшою пропозицією, її подало приватне підприємство «Інторенерго».Нині учасник очікує рішення. У разі підписання документів підрядник повинен виконати роботи до 28 лютого цього року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію