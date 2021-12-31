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У селі на Волині буде ЦНАП

У селі на Волині буде ЦНАП
У селі Доросині, що на Рожищенщині, сільська рада замовляє проєктно-кошторисну документацію на будівництво ЦНАПу.

Відповідний тендер провели на сервісі публічних закупівель Prozorro, пишеРайон.Рожище.

Будівництво ЦНАПу запланували на вулиці Миру, 53а.

Очікувана вартість розробки проєктно-кошторисної документації становила 281 000 гривень. У результаті торгів її вдалося знизити до 236 051 гривні. Ця сума виявилася найдешевшою пропозицією, її подало приватне підприємство «Інторенерго».

Нині учасник очікує рішення. У разі підписання документів підрядник повинен виконати роботи до 28 лютого цього року.

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Теги: ЦНАП, Доросині
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