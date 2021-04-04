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Одинадцять медиків з Волині померли через зараження ковідом на роботі

Одинадцять медиків з Волині померли через зараження ковідом на роботі
На Волині 11 медичних працівників померли внаслідок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області.

Станом на 1 січня 2022 року від закладів охорони здоров’я до Управління Держпраці у Волинській області надійшло 1381 повідомлення про гостре професійне захворювання (отруєння) по фактах інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 31 – смертельні випадки.

Завершили розслідування 31 смертельного випадку, з них 11 – пов’язаних з професійною діяльністю, 20 – не пов’язаних. Спеціальні розслідування провели у 23 смертельних випадках комісіями під головуванням посадових осіб Держпраці, 8 — комісіями, утвореними закладами охорони здоров’я, де працював потерпілий.

"На даний час завершено 100% смертельних та 98% розслідувань гострих профзахворювань на Covid-19 медичних працівників, а саме - 1358, з них 435 – визнані пов′язаними з професійною діяльністю, 923 — не пов′язані випадки (інфікування поза межами робочого місця).
Усі випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 персоналу закладів охорони здоров’я області знаходяться на контролі в Управлінні Держпраці у Волинській області", – повідомила начальник відділу з питань гігієни праці Світлана Шеремета.

За її словами, у випадках захворювань інфекційного походження діагноз установлюється після отримання висновків лікаря-інфекціоніста та профпатолога з урахуванням даних епідеміологічного розслідування. Створили 1381 комісії, які провели розслідування у 69 лікарняних закладах.

За 2021 рік у Волинській області діагноз хронічного професійного захворювання встановили у 101 працівника.

Загальна кон’юнктура професійної захворюваності в області за останні роки, як і раніше, визначається головним чином за рахунок працівників вугільної промисловості міста Нововолинськ.

Лікарями з професійної патології виявили 124 працівники з підозрою на хронічне профзахворювання, відповідно Управління Держпраці отримало 124 запити на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, склали 156 санітарно-гігієнічних характеристик умов праці (32 за запитами 2020 року), надійшли 97 повідомлень про професійне захворювання за формою П-3.

За етіологією розвитку перше місце посідає захворювання органів дихання - пневмоконіоз та хронічний бронхіт – 100 випадків, на другому — органів слуху — 99 випадки, на третьому — опорно-рухового апарату – 89.

Основними обставинами, що супроводжують розвиток професійної патології у вугільній промисловості, є застосування недосконалих технологій, машин і механізмів, використання застарілого обладнання та його несправність, неефективність та невикористання засобів захисту працюючими, порушення інструкцій з охорони праці, режимів праці і відпочинку та недофінансування вугільної галузі.

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Теги: Волинь, медичні працівники, захворювання, коронавірус
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