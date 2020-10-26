Волинянин переміг у конкурсі льодових скульптур у Львові
Сьогодні, 11:35
І з композицією «Крилаті танці» Денис Шиманський, уродженець Луцька, став переможцем конкурсу.
25 кубів льоду, п'ять майстрів і два дні роботи: у Львові завершився традиційний конкурс льодових скульптур, пише ТСН.
Ангел, хлопець який стоїть на голові, вогонь зі сніжинкою, ялинка з пластинок і крилатий танець: п’ятеро майстрів два дні творили з криги скульптури. Тесали лід не зважаючи на погоду. Вчора вдень було +2. Потім здійнялася буря, сильний вітер та сніг, але скульптури встояли. Серед них уже обрали найкращу. Оцінювали за так званою античною системою: коли учасники голосують за роботу колег. Крім того, голосувало ще двоє членів журі.
Перемогла композиція "Крилатий танець". Вона майже три метри заввишки, у якій переплелися в танці четверо людей.
Її переможцем став Денис Шиманський, який родом із Луцька, мешкає і працює у Львові.
Якщо температура повітря не підніметься вище 0 градусів, скульптури простоять два тижні.
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25 кубів льоду, п'ять майстрів і два дні роботи: у Львові завершився традиційний конкурс льодових скульптур, пише ТСН.
Ангел, хлопець який стоїть на голові, вогонь зі сніжинкою, ялинка з пластинок і крилатий танець: п’ятеро майстрів два дні творили з криги скульптури. Тесали лід не зважаючи на погоду. Вчора вдень було +2. Потім здійнялася буря, сильний вітер та сніг, але скульптури встояли. Серед них уже обрали найкращу. Оцінювали за так званою античною системою: коли учасники голосують за роботу колег. Крім того, голосувало ще двоє членів журі.
Перемогла композиція "Крилатий танець". Вона майже три метри заввишки, у якій переплелися в танці четверо людей.
Її переможцем став Денис Шиманський, який родом із Луцька, мешкає і працює у Львові.
Якщо температура повітря не підніметься вище 0 градусів, скульптури простоять два тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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