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Волинянин переміг у конкурсі льодових скульптур у Львові

Волинянин переміг у конкурсі льодових скульптур у Львові
І з композицією «Крилаті танці» Денис Шиманський, уродженець Луцька, став переможцем конкурсу.

25 кубів льоду, п'ять майстрів і два дні роботи: у Львові завершився традиційний конкурс льодових скульптур, пише ТСН.

Ангел, хлопець який стоїть на голові, вогонь зі сніжинкою, ялинка з пластинок і крилатий танець: п’ятеро майстрів два дні творили з криги скульптури. Тесали лід не зважаючи на погоду. Вчора вдень було +2. Потім здійнялася буря, сильний вітер та сніг, але скульптури встояли. Серед них уже обрали найкращу. Оцінювали за так званою античною системою: коли учасники голосують за роботу колег. Крім того, голосувало ще двоє членів журі.

Перемогла композиція "Крилатий танець". Вона майже три метри заввишки, у якій переплелися в танці четверо людей.
Волинянин переміг у конкурсі льодових скульптур у Львові

Її переможцем став Денис Шиманський, який родом із Луцька, мешкає і працює у Львові.

Якщо температура повітря не підніметься вище 0 градусів, скульптури простоять два тижні.

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Теги: Волинянин, конкурс, льодові скульптури
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