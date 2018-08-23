Порошенко прилетів до Києва: зустрічати поїхали і волиняни. ОНОВЛЕНО

Лідер політичної партії "Європейська Солідарність", народний депутат, п'ятий gрезидент Україниприлетів із закордонного відрядження до Києва.Про це повідомив у своєму стрімі нардеп, який був на борту разом із Порошенком.Так, рейсовий літак "Варшава – Київ" на борту з Порошенком приземлився в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.Порошенко перебував у закордонному відрядженні в Польщі з 17 грудня до 17 січня.Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання йому запобіжного заходу на 11:00 17 січня.Зустріти свого політичного лідера до Києва з'їхалися тисячі його прихильників з усієї України. Як повідомляють на сторінці волинського осередку "Європейської Солідарності", представники нашої області такої поїхали до столиці.ОНОВЛЕНО:Станом на 09:40 Петро Порошенко заявляє, що його не пускають на територію України прикордонники.Згодом йому таки віддали паспорт та пропустили. Порошенко виступив на сцені перед прихильниками.Нагадаємо, виконувач обов’язків генерального прокурора20 грудня 2021 рокуЗа даними ДБР, Петро Порошенко підозрюється у тому, що, “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо перебував у закордонному відрядженні.У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.