У Луцьку підняли вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 10:54
Луцька міська рада встановила новий тариф за разовий проїзд у тролейбусах Луцька.
Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет сьогодні, 18 січня.
Зокрема, для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» встановили тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському тролейбусі у розмірі 6 гривень.
Тариф на проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації становить тепер 3 гривні за наявності учнівського або студентського квитка та відповідного електронного засобу оплати.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль зауважив, що чинний тариф (4 гривні за поїздку) не покриває витрати, необхідні для здійснення пасажирських перевезень.
За його словами, від того моменту, коли встановлювали чинний наразі тариф (4 гривні), витрати на електричну енергію та на заробітну плату значно зросли. Реальна вартість проїзду, на переконання посадовців мерії, становить 11–12 гривень.
За проголосували 12 із 14 присутніх членів виконкому. Рішення набере сили після його оприлюднення.
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Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет сьогодні, 18 січня.
Зокрема, для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» встановили тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському тролейбусі у розмірі 6 гривень.
Тариф на проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації становить тепер 3 гривні за наявності учнівського або студентського квитка та відповідного електронного засобу оплати.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль зауважив, що чинний тариф (4 гривні за поїздку) не покриває витрати, необхідні для здійснення пасажирських перевезень.
За його словами, від того моменту, коли встановлювали чинний наразі тариф (4 гривні), витрати на електричну енергію та на заробітну плату значно зросли. Реальна вартість проїзду, на переконання посадовців мерії, становить 11–12 гривень.
За проголосували 12 із 14 присутніх членів виконкому. Рішення набере сили після його оприлюднення.
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