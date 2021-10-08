У Луцьку буде нова маршрутка – №2а





Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.



У прямому та зворотному напрямках автобус №2а курсуватиме таким маршрутом: проспект Президента Грушевського, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, вулиця Карпенка-Карого, вулиця Конякіна.



На маршруті курсуватиме всього два автобуси.



Окрім того, враховуючи звернення мешканців міста, внесли зміни в схему руху автобусного маршруту №2. Тепер «двійка» доїжджатиме до військового аеродрому на вулиці Ківерцівській.

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