У Луцьку буде нова маршрутка – №2а
Сьогодні, 11:18
Луцьком курсуватиме нова маршрутка №2а зі сполученням «Залізничний вокзал – вулиця Конякіна».
Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
У прямому та зворотному напрямках автобус №2а курсуватиме таким маршрутом: проспект Президента Грушевського, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, вулиця Карпенка-Карого, вулиця Конякіна.
На маршруті курсуватиме всього два автобуси.
Окрім того, враховуючи звернення мешканців міста, внесли зміни в схему руху автобусного маршруту №2. Тепер «двійка» доїжджатиме до військового аеродрому на вулиці Ківерцівській.
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Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
У прямому та зворотному напрямках автобус №2а курсуватиме таким маршрутом: проспект Президента Грушевського, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, вулиця Карпенка-Карого, вулиця Конякіна.
На маршруті курсуватиме всього два автобуси.
Окрім того, враховуючи звернення мешканців міста, внесли зміни в схему руху автобусного маршруту №2. Тепер «двійка» доїжджатиме до військового аеродрому на вулиці Ківерцівській.
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Коментарі 1
Вибачте, але НАХІБА? Може, краще 4-ку на вокзал повернути?
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