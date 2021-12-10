«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині

В Україні з 1 січня активно впроваджують оновлене меню у школах та дитсадках. Реформа неабияк важлива, бо здоров’я дітей – понад усе. Зробити дітей здоровішими – основна мета покращеного раціону. Проте на практиці будь-які зміни застосувати не так вже й просто.Про те, як змінюють меню у школах Волині,розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДАПосадовиця каже: будь-яка реформа має виклики, реформа шкільного харчування – не виняток, але нововведенням властиве поетапне впровадження.«На сьогодні таких викликів маємо кілька: це – застаріле технологічне обладнання, рівень кваліфікації кухарів, низька заробітна плата кухарів, ціна продуктів харчування, а також наявність та можливість купити задекларовану у меню групу продуктів», - зазначає заступниця.І відразу наводить приклад: «Де можна придбати той самий гарбуз через тендер, аби він мав усі супровідні документи? Постачальник має забезпечити продуктами вдосталь, до того ж вони мають бути належної якості. Обладнання також новітнє треба встановити. Як-от пароконвектори, техніку, яка не лише прискорює процес приготування, а й зберігає усі корисні речовини».Тетяна Соломіна зауважує, що нині багато хто вважає, що усі школи повинні перейти на меню, розроблене відомим кухарем. Утім це не зовсім так.«Меню Клопотенка не є догмою. Кожна школа може розробити власне меню та подати його на затвердження до територіального органу Держпродспоживслужби. Але головне – щоб це меню відповідало вимогам постанови Кабміну № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Тобто у меню Клопотенка – рекомендаційний характер. Але у нас мало фахівців, які можуть скласти це меню. Це справді складна робота. Тому більшість пішла тим шляхом, що вибрала зі 160 страв, які запропоновані у переліку Клопотенком, але не всіх і все вдалося», – зауважує посадовиця. На Волині, додає, є школи, які самостійно розробили меню, є громади, які розробили одне меню для всіх своїх шкіл, є ті, де цей процес ще триває.Головна відповідальність у цьому процесі лягла на плечі засновників шкіл – міських, сільських, селищних рад, натомість обласне управління освіти лише допомагає, консультує, спрямовує.Тетяна Соломіна каже: викликів багато, але є перехідні етапи, які, до речі, теж прописані в пропозиції Клопотенка. І додає: хороший досвід поетапного впровадження харчування маємо на території Волині у межах Чорнобильської зони. Тож радить заспокоїтись.Чиновниця зазначає: їсти пельмені чи іншу шкідливу їжу у школі точно ніхто не буде, але відповідальність за здорове харчування учнів – і на батьках. Навіть більшою мірою на них, оскільки у школі діти харчуються лише раз на день, а решту їжі споживають вдома. Щодо невдоволення, для прикладу, через малу кількість солі каже: у кожному закладі є комісія, яка має вивчати зауваження, аналізувати вподобання дітей і робити все для того, щоб діти були ситі і задоволені.Мама двох учениць луцької ЗОШ № 2, каже: дівчата задоволені, хоч і раніше на харчування в їдальні не скаржились.«Моїм дітям 6 і 9 років смакує нова їжа в школі, хоча й до нового року скарг не було. Старша взагалі на дієтичному харчуванні – добре, що школа може це забезпечити. Але з нового року вони відчули зміни, бо в перший же день прийшли і сказали, що було дуже смачно, тільки напої не солодкі) Менша в мене солодкоїжка, і їй, можливо, складно так відразу перейти на не солодкі напої, тому даю їй з собою печиво, підсолоджений чай чи компот. Старша радіє свіжим салатам і дієтичному м’ясу. Менша хвалить каші і фрукти», - зазначає пані Ольга.Але от ціна трохи "кусається".«Обід здорожчав на 10 гривень, в нашій школі він 35 гривень. Мої діти в школі цілий день, тому їдять двічі, плюс перекуси. Так, це дорого, оскільки виховую їх одна, але якби вони були вдома чи я б давала їм їжу з собою, це не було б дешевше. Бо це також мій час і гроші. А тут я на 100% впевнена в якості і корисності, довіряю директору, який це повністю контролює.Вчителі нам скидають фото обідів. Діти додому тепер нічого не приносять (раніше приносили булочки)», - запевняє мама школярок.Інших зауважень немає, бо і вдома дотримуються збалансованого та водночас простого харчування.«З домашнім харчуванням навряд чи контрастує, бо в нас вдома змалку проста і швидка їжа. Намагаюсь дотримуватись принципів здорового харчування. В нас завжди є фрукти, овочі діти ще їдять не всі, але працюємо над цим. Вдома балую їх іноді чи млинцями з різними солодкими начинками, чи сендвічами, можемо замовити піцу, нічого страшного у тому не бачу», - стверджує Ольга Бузулук.Складнощі у впровадженні оновленого меню виникли не у всіх. До прикладу, директор ліцею у Торчинікаже: проблем не було жодних, бо готувалися заздалегідь. І навіть на питання про сучасне обладнання відповідає: все є, оскільки 2019 року отримали 700 тисяч гривень субвенції, а отже необхідні пароконвектори мали змогу придбати. А наступного 2020 року відремонтували харчоблок та обідню залу. Щодо меню керівник переконує: багато страв як-от ризотто, курячі нагетси, болоньєзе, рибні медальйони, булгур випробували протягом 2021 року.«Все це ми випробовували раніше, стежили за вподобаннями дітей. І варто сказати: статистика свідчить, що з вересня кількість учнів, які харчуються у їдальні, збільшилась. Додалося ще 100 школярів. А вже цьогоріч за рекомендацією Клопотенка збільшили відсоток молочних продуктів та фруктів. Наразі жодних проблем із батьками не виникало. У нас є комунікація, а це добре», - зазначає директор.Начальниця гуманітарного відділу Торчинської селищної радидодає: єдиний мінус «нового» меню – вартість.«Якщо в дошкільному закладі раніше ми орієнтувалися на порцію вартістю 38 гривень, то зараз в середньому - 50. У закладах середньої освіти (з 1 вересня нас перестав харчувати підприємець, готували самостійно) – 15 гривень, то зараз ми орієнтуємося на 35», - каже пані Ольга.Але очільниця побоюється, що з 1 лютого реформа стане більш відчутною, зокрема, реакція батьків може змінитися. Бо поки тривали свята і вдома вистачало страв, каже начальниця, їжу частенько брали свою.А от з продуктами проблем немає. Гарбузову запіканку готували ще до впровадження 305-ої постанови. Відрізнялася вона хіба способом приготування, бо запікали за допомогою звичайної духовки. До того ж, навчальні заклади розташовані на території сільської місцевості, а отже овочі та фрукти можуть заготовляти самостійно.«Я думаю, з 1 вересня ми підемо таким шляхом. Продукти будемо заготовляти самостійно і подавати на сертифікацію, аби отримати дозвіл від Держспоживслужби. А якщо нам це вдасться – вартість порції буде значно меншою. Бо, погодьтесь, що картопельку, бурячок чи моркву вирощувати, а що закупляти на тендерах...» - розповідає керівниця.Налаштована Ольга Лукащук позитивно, бо сподівається, що Держспоживслужба таку ініціативу підтримає.