У Луцьку — пожежа на Дубнівській





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Загорання сталося у будинку на вулиці Дубнівській,77 сьогодні, 22 січня, біля 22:00. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги.



За словами очевидців, внаслідок пожежі постраждала людина, її госпіталізували медики.



Про причину загорання наразі невідомо.



Деталі — згодом.

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