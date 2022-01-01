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У Луцьку — пожежа на Дубнівській

У Луцьку — пожежа на Дубнівській
У Луцьку сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Загорання сталося у будинку на вулиці Дубнівській,77 сьогодні, 22 січня, біля 22:00. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги.

За словами очевидців, внаслідок пожежі постраждала людина, її госпіталізували медики.

Про причину загорання наразі невідомо.

Деталі — згодом.

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Теги: пожежа, Луцьк, Дубнівська
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