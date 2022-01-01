У Луцьку — пожежа на Дубнівській
22 січень, 22:47
У Луцьку сталася пожежа у багатоквартирному будинку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Загорання сталося у будинку на вулиці Дубнівській,77 сьогодні, 22 січня, біля 22:00. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги.
За словами очевидців, внаслідок пожежі постраждала людина, її госпіталізували медики.
Про причину загорання наразі невідомо.
Деталі — згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Загорання сталося у будинку на вулиці Дубнівській,77 сьогодні, 22 січня, біля 22:00. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги.
За словами очевидців, внаслідок пожежі постраждала людина, її госпіталізували медики.
Про причину загорання наразі невідомо.
Деталі — згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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