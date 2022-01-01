У Ковелі авто влетіло у бетонну частину мосту: у поліції повідомили деталі ДТП. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



23-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Audi A6, ймовірно, не впорався з керуванням та



Внаслідок автопригоди водій та 24-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізувались.



Нині встановлюється, чи перебував водій, на момент ДТП, у стані алкогольного сп’яніння.



За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася учора вранці, 23 січня, по вулиці Луцькій у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.23-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Audi A6, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у бетонну частину мосту Внаслідок автопригоди водій та 24-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізувались.Нині встановлюється, чи перебував водій, на момент ДТП, у стані алкогольного сп’яніння.За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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