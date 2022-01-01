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У Ковелі авто влетіло у бетонну частину мосту: у поліції повідомили деталі ДТП. ФОТО

У Ковелі авто влетіло у бетонну частину мосту: у поліції повідомили деталі ДТП. ФОТО
Автопригода трапилася учора вранці, 23 січня, по вулиці Луцькій у Ковелі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

23-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Audi A6, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у бетонну частину мосту.

Внаслідок автопригоди водій та 24-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізувались.

Нині встановлюється, чи перебував водій, на момент ДТП, у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У Ковелі авто влетіло у бетонну частину мосту: у поліції повідомили деталі ДТП. ФОТО

Досудове розслідування триває.

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Теги: Ковель, ДТП, потерпілі, міст
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Коментарі 1
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Дорога повинна бути чистою, без льоду і снігу - не було б такого ДТП
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