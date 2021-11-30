Як у громаді на Волині планують боротися зі сміттям. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
Мар’янівська громада Луцького району спільно з Горохівською та Берестечківською громадами хоче побудувати об’єкт, на якому можна було би захоронювати сміття, а також готувати його до утилізації.
Про це у програмі «Позиція» на 12 каналі повідомив голова Мар’янівської громади Олег Басалик.
«Хочемо облаштувати об’єкт, де би частина місця була виділена безпосередньо під захоронення, а в іншій частині відходи проходили б певну механічну підготовку для того, щоб їх можна було відправити на утилізацію», – пояснив він.
Зараз шукають підходящу земельну ділянку. З будівництвом, каже, не поспішають, адже потрібно все добре зважити, аби об’єкт прослужив довго і надійно.
«На сесії селищної ради було прийнято звернення до міських рад Горохова і Берестечка щодо укладення меморандуму про співпрацю з облаштування цього об’єкта. Це ми надіслали їм перед Новим роком. Я думаю, що зараз сесії будуть відбуватися, це питання розглянуть і нададуть нам відповіді. Зараз визначається місце розташування об’єкта, тому що воно має відповідати санітарним, державно-будівельним нормам і потрібно передбачити всі можливі негативні наслідки на 40-50 років», – зазначив Олег Басалик.
Щодо коштів, які потрібно буде витратити на будівництво, то це, як підрахував голова громади, 70-80 млн грн.
Олег Басалик повідомив, що досвід поводження з відходами запозичували в Австрії.
«Я думаю, це правильний шлях, який треба використовувати в нашій країні: сортування – вдома, а вже на таких об’єктах треба здійснювати підготовку до утилізації і захоронення», – каже голова.
Нагадаємо, Олег Басалик розповів, що цьогоріч зроблять капітальний ремонт дороги «Мар’янівна – Борочиче – Широке – Бужани».
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Про це у програмі «Позиція» на 12 каналі повідомив голова Мар’янівської громади Олег Басалик.
«Хочемо облаштувати об’єкт, де би частина місця була виділена безпосередньо під захоронення, а в іншій частині відходи проходили б певну механічну підготовку для того, щоб їх можна було відправити на утилізацію», – пояснив він.
Зараз шукають підходящу земельну ділянку. З будівництвом, каже, не поспішають, адже потрібно все добре зважити, аби об’єкт прослужив довго і надійно.
«На сесії селищної ради було прийнято звернення до міських рад Горохова і Берестечка щодо укладення меморандуму про співпрацю з облаштування цього об’єкта. Це ми надіслали їм перед Новим роком. Я думаю, що зараз сесії будуть відбуватися, це питання розглянуть і нададуть нам відповіді. Зараз визначається місце розташування об’єкта, тому що воно має відповідати санітарним, державно-будівельним нормам і потрібно передбачити всі можливі негативні наслідки на 40-50 років», – зазначив Олег Басалик.
Щодо коштів, які потрібно буде витратити на будівництво, то це, як підрахував голова громади, 70-80 млн грн.
Олег Басалик повідомив, що досвід поводження з відходами запозичували в Австрії.
«Я думаю, це правильний шлях, який треба використовувати в нашій країні: сортування – вдома, а вже на таких об’єктах треба здійснювати підготовку до утилізації і захоронення», – каже голова.
Нагадаємо, Олег Басалик розповів, що цьогоріч зроблять капітальний ремонт дороги «Мар’янівна – Борочиче – Широке – Бужани».
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