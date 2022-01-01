У центрі Луцька – задимлення в котельні. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Сьогодні, 25 січня, в приміщенні Центру дитячої та молодіжної творчості "Диво"(колишній кінотеатр "Зміна") о 9 ранку трапилося коротке замикання електромережі. На місці інциденту працювали пожежники.



За словами очевидців, у котельні згоріло декілька дошок. Працівники управління ДСНС Волині, які працювали на місці, інформацію підтвердили. На щастя, значних матеріальних збитків замикання не завдало.



Директорка центру Іванна Горбачук теж прибула на місце події.









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