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На Волині зіткнулися три автомобілі: є потерпілі. ВІДЕО

На Волині зіткнулися три автомобілі: є потерпілі. ВІДЕО
На дорозі Ковель-Ратне, неподалік села Дубове зіткнулися три автівки.

Про це стало відомо із соцмереж.

Аварія сталася сьогодні, 25 січня. Зіткнулися два мікроавтобуси та позашляховик.

Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у У секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що в аварії – троє потерпілих. На місці події працюють поліцейські.

Деталі – згодом.



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Теги: аварія, Ковельщина, постраждалі
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