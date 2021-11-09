На Волині зіткнулися три автомобілі: є потерпілі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:14
На дорозі Ковель-Ратне, неподалік села Дубове зіткнулися три автівки.
Про це стало відомо із соцмереж.
Аварія сталася сьогодні, 25 січня. Зіткнулися два мікроавтобуси та позашляховик.
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у У секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що в аварії – троє потерпілих. На місці події працюють поліцейські.
Деталі – згодом.
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Про це стало відомо із соцмереж.
Аварія сталася сьогодні, 25 січня. Зіткнулися два мікроавтобуси та позашляховик.
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у У секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що в аварії – троє потерпілих. На місці події працюють поліцейські.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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