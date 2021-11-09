На Волині зіткнулися три автомобілі: є потерпілі. ВІДЕО





Про це стало відомо із соцмереж.



Аварія сталася сьогодні, 25 січня. Зіткнулися два мікроавтобуси та позашляховик.



Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у У секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що в аварії – троє потерпілих. На місці події працюють поліцейські.



Деталі – згодом.







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