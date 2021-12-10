Як волинян сповіщатимуть про небезпеку у разі вторгнення Росії. ВІДЕО





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Відкіль же має з’явитися інформація у разі будь-якої загрози?



Церковні дзвони, сирени, рупори. Кожен із цих приладів свого часу сповіщав людей про наближення небезпеки. Тривожний сигнал мав особливе звучання, і всі одразу розуміли, що щось трапилося. Які ж нині системи оповіщення та як в разі надзвичайної ситуації волиняни про неї дізнаються?



У давнину людей сповіщали про небезпеку за допомогою дзвону. Щоправда, сигнал про тривогу був особливий і кардинально відрізнявся від щоденного церковного передзвону.



Священники розповідають, що колись церкви завжди будували у центрі села. Адже саме через дзвіницю сповіщали, коли треба було зібрати, до прикладу, народне віче чи коли скликали люд на богослужіння або ж коли наближалася небезпека.



«Є окремо виражений дзвін – він називається набат. Це однорідний дзвін у найбільший дзвін, коли люди чули, що це не просто якийсь святковий передзвін, а б’є один найтяжчий дзвін, і це означало, що навколо них якась небезпека», – розповів намісник Жидичинського чоловічого монастиря Константин Марченко.



Для набату використовували дзвони вагою у кілька тонн, аби тривожний сигнал почули якомога більше населених пунктів. А от у часи козаччини про небезпеку сповіщали вогнем та димом.



«Були такі вежі збудовані дерев’яні, на яких клали суху солому і мокру солому, так, щоб було видно здалека дим», – каже історик Микола Кучерепа.



У часи Другої світової війни люди вже мали радіо і про всі основні події дізнавалися саме звідти. Коли ж частоти не доходили – на сполох била сирена.



«Використовувалася звукова сирена, і написи були, що бомбосховища там-то, стільки-то метрів, і були написи на стінах, що ця сторона безпечна під час авіанальоту, а ця – небезпечна», – пояснює історик.



Від закінчення Другої світової війни минули десятиліття, а Україна знову опинилася у центрі збройного протистояння. Нині ситуація на кордоні з Росією неабияк напружена, тож більшість жителів країни хочуть знати, як же їм сповіщатимуть про небезпеку.



Волинські посадовці розповідають, що в області система оповіщення застаріла, проте працює і регулярно перевіряється.



«Є ціла система оповіщення, яка йде від обласного рівня на райони і до територіальних громад… В територіальних громадах встановлено 16 нових систем, через які проходять сигнали, і в 4 райдержадміністраціях, чи 4 районах, крім того, установлена філія на Суспільному телебаченні – блок, який видає сигнал потім в ефір і на радіо Луцьк», – зазначає заступник начальника управління цивільного захисту Волинської ОДА Віктор Сливка.



Тож відповідні повідомлення будуть на радіо та телебаченні. Технічні можливості сучасного світу дозволять зробити смс-розсилку громадянам. Мобільний зв’язок працюватиме. У разі крайньої небезпеки вмикатимуть електросирени. Вони лунатимуть через спеціальні сповіщувачі.



Фахівці нагадують: почувши сирену, слід увімкнути радіо або телевізор, прослухати повідомлення та діяти за інструкцією. За необхідності – допомогти близьким та сусідам.



«Будуть задіяні найпростіші – від музичних якихось колонок, які будуть виставлені і будуть оповіщення робити для населення», – каже Віктор Сливка.



Для сповіщення волинян про небезпеку будуть використовувати всі можливі диспетчерські служби, як-то залізниць та автовокзалів. Лунатимуть повідомлення і в місцях масового скупчення людей: на ринках, зупинках. За потреби техніку зі сповіщувачами можуть надати й спецслужби.



«Маємо можливість розгорнути пересувний пункт управління з відповідними наметами та вузлом зв’язку, який забезпечує з будь-якої точки області зв’язок по всіх каналах, в тому числі через супутник», – запевняє заступник начальника Головного управління ДСНС у Волинській області Костянтин Романчук.



Місцеві урядники не приховують, що система оповіщення на Волині потребує значної модернізації. Аби обладнати усе відповідно до сучасних стандартів, треба майже два мільйони гривень. Їх просять виділити з бюджету області, аби цьогоріч довести все до ладу.



Очільник Волинської облдержадміністрації пообіцяв найближчим часом розглянути це питання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні Росії та України не слабшає напруження – там сконцентровані десятки тисяч військовослужбовців та значні обсяги військової техніки. Чого чекати українцям – не відомо. Втім деякі країни вже задумалися про вивезення з України своїх дипломатів. Українські владці радять не сіяти паніку, проте готовим треба бути до різних сценаріїв.Про це пише 12 канал Відкіль же має з’явитися інформація у разі будь-якої загрози?Церковні дзвони, сирени, рупори. Кожен із цих приладів свого часу сповіщав людей про наближення небезпеки. Тривожний сигнал мав особливе звучання, і всі одразу розуміли, що щось трапилося. Які ж нині системи оповіщення та як в разі надзвичайної ситуації волиняни про неї дізнаються?У давнину людей сповіщали про небезпеку за допомогою дзвону. Щоправда, сигнал про тривогу був особливий і кардинально відрізнявся від щоденного церковного передзвону.Священники розповідають, що колись церкви завжди будували у центрі села. Адже саме через дзвіницю сповіщали, коли треба було зібрати, до прикладу, народне віче чи коли скликали люд на богослужіння або ж коли наближалася небезпека.«Є окремо виражений дзвін – він називається набат. Це однорідний дзвін у найбільший дзвін, коли люди чули, що це не просто якийсь святковий передзвін, а б’є один найтяжчий дзвін, і це означало, що навколо них якась небезпека», – розповів намісник Жидичинського чоловічого монастиряДля набату використовували дзвони вагою у кілька тонн, аби тривожний сигнал почули якомога більше населених пунктів. А от у часи козаччини про небезпеку сповіщали вогнем та димом.«Були такі вежі збудовані дерев’яні, на яких клали суху солому і мокру солому, так, щоб було видно здалека дим», – каже історикУ часи Другої світової війни люди вже мали радіо і про всі основні події дізнавалися саме звідти. Коли ж частоти не доходили – на сполох била сирена.«Використовувалася звукова сирена, і написи були, що бомбосховища там-то, стільки-то метрів, і були написи на стінах, що ця сторона безпечна під час авіанальоту, а ця – небезпечна», – пояснює історик.Від закінчення Другої світової війни минули десятиліття, а Україна знову опинилася у центрі збройного протистояння. Нині ситуація на кордоні з Росією неабияк напружена, тож більшість жителів країни хочуть знати, як же їм сповіщатимуть про небезпеку.Волинські посадовці розповідають, що в області система оповіщення застаріла, проте працює і регулярно перевіряється.«Є ціла система оповіщення, яка йде від обласного рівня на райони і до територіальних громад… В територіальних громадах встановлено 16 нових систем, через які проходять сигнали, і в 4 райдержадміністраціях, чи 4 районах, крім того, установлена філія на Суспільному телебаченні – блок, який видає сигнал потім в ефір і на радіо Луцьк», – зазначає заступник начальника управління цивільного захисту Волинської ОДАТож відповідні повідомлення будуть на радіо та телебаченні. Технічні можливості сучасного світу дозволять зробити смс-розсилку громадянам. Мобільний зв’язок працюватиме. У разі крайньої небезпеки вмикатимуть електросирени. Вони лунатимуть через спеціальні сповіщувачі.Фахівці нагадують: почувши сирену, слід увімкнути радіо або телевізор, прослухати повідомлення та діяти за інструкцією. За необхідності – допомогти близьким та сусідам.«Будуть задіяні найпростіші – від музичних якихось колонок, які будуть виставлені і будуть оповіщення робити для населення», – каже Віктор Сливка.Для сповіщення волинян про небезпеку будуть використовувати всі можливі диспетчерські служби, як-то залізниць та автовокзалів. Лунатимуть повідомлення і в місцях масового скупчення людей: на ринках, зупинках. За потреби техніку зі сповіщувачами можуть надати й спецслужби.«Маємо можливість розгорнути пересувний пункт управління з відповідними наметами та вузлом зв’язку, який забезпечує з будь-якої точки області зв’язок по всіх каналах, в тому числі через супутник», – запевняє заступник начальника Головного управління ДСНС у Волинській областіМісцеві урядники не приховують, що система оповіщення на Волині потребує значної модернізації. Аби обладнати усе відповідно до сучасних стандартів, треба майже два мільйони гривень. Їх просять виділити з бюджету області, аби цьогоріч довести все до ладу.Очільник Волинської облдержадміністрації пообіцяв найближчим часом розглянути це питання.

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