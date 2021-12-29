У водія, який загинув у ДТП у Луцьку, залишився трьохмісячний син: просять про підтримку

Назар Томілович з Рівненщини. У нього залишилися дружина та трьохмісячний син.



Про це повідомляють на інстаграм-сторінці



Інформацію про загибель чоловіка виданню підтвердили і знайомі чоловіка.



Нагадаємо, керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою.







У соцмережі звертаються до тих, хто має бажання підтримати сім'ю матеріально і додають реквізити.



5168757401728789 Томілович Оксана (дружина).



Загиблого хоронитимуть завтра, 28 січня, у рідному селі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У аварії, яка трапилась 27 січня близько 1 години ночі на вулиці Гнідавській у Луцьку, загинув 27-річнийз Рівненщини. У нього залишилися дружина та трьохмісячний син.Про це повідомляють на інстаграм-сторінці power_malevo Інформацію про загибель чоловіка виданню підтвердили і знайомі чоловіка.Нагадаємо, керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм чоловік помер У соцмережі звертаються до тих, хто має бажання підтримати сім'ю матеріально і додають реквізити.5168757401728789(дружина).Загиблого хоронитимуть завтра, 28 січня, у рідному селі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію