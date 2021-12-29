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У водія, який загинув у ДТП у Луцьку, залишився трьохмісячний син: просять про підтримку

У водія, який загинув у ДТП у Луцьку, залишився трьохмісячний син: просять про підтримку
У аварії, яка трапилась 27 січня близько 1 години ночі на вулиці Гнідавській у Луцьку, загинув 27-річний Назар Томілович з Рівненщини. У нього залишилися дружина та трьохмісячний син.

Про це повідомляють на інстаграм-сторінці power_malevo.

Інформацію про загибель чоловіка виданню підтвердили і знайомі чоловіка.

Нагадаємо, керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм чоловік помер.

У водія, який загинув у ДТП у Луцьку, залишився трьохмісячний син: просять про підтримку


У соцмережі звертаються до тих, хто має бажання підтримати сім'ю матеріально і додають реквізити.

5168757401728789 Томілович Оксана (дружина).

Загиблого хоронитимуть завтра, 28 січня, у рідному селі.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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