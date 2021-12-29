У водія, який загинув у ДТП у Луцьку, залишився трьохмісячний син: просять про підтримку
Сьогодні, 13:00
У аварії, яка трапилась 27 січня близько 1 години ночі на вулиці Гнідавській у Луцьку, загинув 27-річний Назар Томілович з Рівненщини. У нього залишилися дружина та трьохмісячний син.
Про це повідомляють на інстаграм-сторінці power_malevo.
Інформацію про загибель чоловіка виданню підтвердили і знайомі чоловіка.
Нагадаємо, керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм чоловік помер.
У соцмережі звертаються до тих, хто має бажання підтримати сім'ю матеріально і додають реквізити.
5168757401728789 Томілович Оксана (дружина).
Загиблого хоронитимуть завтра, 28 січня, у рідному селі.
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Про це повідомляють на інстаграм-сторінці power_malevo.
Інформацію про загибель чоловіка виданню підтвердили і знайомі чоловіка.
Нагадаємо, керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм чоловік помер.
У соцмережі звертаються до тих, хто має бажання підтримати сім'ю матеріально і додають реквізити.
5168757401728789 Томілович Оксана (дружина).
Загиблого хоронитимуть завтра, 28 січня, у рідному селі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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