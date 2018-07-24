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Волинянин пішов на риболовлю і зник. ФОТО

Волинянин пішов на риболовлю і зник. ФОТО
Працівники відділення поліції №1 (м. Любомль) поліції розшукують 35-річного Дитину Анатолія Володимировича, жителя села Головне Ковельського району , який зранку 26 січня пішов на риболовлю на озеро «Бабинець» та по теперішній час його місце знаходження невідоме.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Прикмети: ріст 172 см, середньої статури, сиве волосся .

Був одягнутий: коричнева курточка, зелені штани, чорна шапка.

Поліцейські просять громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіка, невідкладно повідомити відділення поліції №1 ( м. Любомль) за номером телефону 050-484-52-74 чи на екстрену лінію «102».
Волинянин пішов на риболовлю і зник. ФОТО

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Теги: розшук, Любомль, чоловік
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