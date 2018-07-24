Волинянин пішов на риболовлю і зник. ФОТО
Сьогодні, 12:46
Працівники відділення поліції №1 (м. Любомль) поліції розшукують 35-річного Дитину Анатолія Володимировича, жителя села Головне Ковельського району , який зранку 26 січня пішов на риболовлю на озеро «Бабинець» та по теперішній час його місце знаходження невідоме.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Прикмети: ріст 172 см, середньої статури, сиве волосся .
Був одягнутий: коричнева курточка, зелені штани, чорна шапка.
Поліцейські просять громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіка, невідкладно повідомити відділення поліції №1 ( м. Любомль) за номером телефону 050-484-52-74 чи на екстрену лінію «102».
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Прикмети: ріст 172 см, середньої статури, сиве волосся .
Був одягнутий: коричнева курточка, зелені штани, чорна шапка.
Поліцейські просять громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіка, невідкладно повідомити відділення поліції №1 ( м. Любомль) за номером телефону 050-484-52-74 чи на екстрену лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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