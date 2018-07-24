Волинянин пішов на риболовлю і зник. ФОТО

Дитину Анатолія Володимировича, жителя села Головне Ковельського району , який зранку 26 січня пішов на риболовлю на озеро «Бабинець» та по теперішній час його місце знаходження невідоме.



Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Прикмети: ріст 172 см, середньої статури, сиве волосся .



Був одягнутий: коричнева курточка, зелені штани, чорна шапка.



Поліцейські просять громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіка, невідкладно повідомити відділення поліції №1 ( м. Любомль) за номером телефону 050-484-52-74 чи на екстрену лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники відділення поліції №1 (м. Любомль) поліції розшукують 35-річного, жителя села Головне Ковельського району , який зранку 26 січня пішов на риболовлю на озеро «Бабинець» та по теперішній час його місце знаходження невідоме.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.ріст 172 см, середньої статури, сиве волосся .коричнева курточка, зелені штани, чорна шапка.Поліцейські просять громадян, яким відома будь-яка інформація про чоловіка, невідкладно повідомити відділення поліції №1 ( м. Любомль) за номером телефону 050-484-52-74 чи на екстрену лінію «102».

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