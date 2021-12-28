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У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО

У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька сьогодні, 2 лютого, зіткнулися бус Merсedes і маршрутка №2.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Як відомо, зіткнення сталося близько 16:30 біля ЦУМу. У маршрутці були люди, одному з пасажирів після зіткнення стало зле.

Постраждав також водій буса, його госпіталізували.

На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Внаслідок ДТП утворився затор.

Деталі – згодом.

У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, маршрутка
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