У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 16:56
У центрі Луцька сьогодні, 2 лютого, зіткнулися бус Merсedes і маршрутка №2.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як відомо, зіткнення сталося близько 16:30 біля ЦУМу. У маршрутці були люди, одному з пасажирів після зіткнення стало зле.
Постраждав також водій буса, його госпіталізували.
На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Внаслідок ДТП утворився затор.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як відомо, зіткнення сталося близько 16:30 біля ЦУМу. У маршрутці були люди, одному з пасажирів після зіткнення стало зле.
Постраждав також водій буса, його госпіталізували.
На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Внаслідок ДТП утворився затор.
Деталі – згодом.
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