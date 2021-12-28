У центрі Луцька зіткнулися маршрутка і бус: є постраждалий. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Як відомо, зіткнення сталося близько 16:30 біля ЦУМу. У маршрутці були люди, одному з пасажирів після зіткнення стало зле.



Постраждав також водій буса, його госпіталізували.



На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Внаслідок ДТП утворився затор.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька сьогодні, 2 лютого, зіткнулися бус Merсedes і маршрутка №2.Про цеповідомили очевидці.Як відомо, зіткнення сталося близько 16:30 біля ЦУМу. У маршрутці були люди, одному з пасажирів після зіткнення стало зле.Постраждав також водій буса, його госпіталізували.На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Внаслідок ДТП утворився затор.Деталі – згодом.

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