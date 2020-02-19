Контроль оплати у маршрутках і тролейбусах Луцька: затвердили нові правила

У Луцьку затвердили нове положення про порядок здійснення контролю оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування.Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 3 лютого.Керівник відділу транспорту Луцької міської радиповідомив, що попереднє положення про контроль у громадському транспорті застаріло, тож потрібно прийняти нове. Зокрема, у попередньому передбачений був контроль лише у Луцьку, тоді як тепер міська громада поповнилася новими населеними пунктами. Окрім того, здійснення контролю було покладене на Луцьке підприємство електротранспорту, й весь фінансовий тягар лягав саме на це підприємство. Деякі інші перевізники не платили ЛПЕ за ці послуги, тож підприємство понесло збитки.Затвердженим нині положенням передбачене здійснення контролю у громадському транспорті групами, які мають бути сформовані із представників кожного з перевізників. Кожен формуватиме групи для маршрутів, які обслуговує. Але служба контролю, згідно з положенням, є підзвітною та підконтрольною відділу транспорту Луцької міської ради.У кожній групі контролю має бути не менше двох контролерів, кожен з яких повинен мати бейдж із написом «Контролер служби контролю», ім’ям та прізвищем. Контролери, за словами Віктора Главічки, працюватимуть щодня.Перевірятимуть, зокрема, оплату електронним квитком (чи здійснена, чи дійсна картка тощо), а також те, чи не перевозить пасажир заборонених предметів чи речовин.Якщо пасажир не оплатив проїзд, контролер має запропонувати йому це зробити, а також винести постанову про накладення адміністративного стягнення (штрафу).Якщо пасажир відмовляється оплачувати проїзд та надавати документи, що посвідчують особу, контролери мають викликати поліцію. Такого пасажира мають право висадити з громадського транспорту та передати працівникам патрульної поліції.Окрім того, у положенні передбачили правила етики контролера – він повинен ввічливо спілкуватися, бути толерантним, акуратно та чисто одягненим тощо.На вимогу пасажира контролер повинен надати відповідне посвідчення.