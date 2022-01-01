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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 лютого
У неділю, 6 лютого, на Волині буде хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.

Температура вночі від +2° до 0°, вдень від +3° до +2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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